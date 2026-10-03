Pete Hegseth contempla la opción de mover a las tropas estadounidenses hacia distintos países de América

Bajo el argumento de combatir con mayor ahínco al terrorismo, Pete Hegseth, secretario de Defensa, contempla la opción de desplegar a las tropas estadounidense desde Europa hasta el hemisferio occidental incluyendo a varios países latinoamericanos anteriormente no tomados en cuenta.

Durante un encuentro informal con un grupo de periodistas, el cual se efectuó en Colorado, el responsable de guiar a las fuerzas armadas anticipó un reacomodo de los militares asignados en distintos puntos del planeta, esto a partir de las alianzas firmadas por el presidente Donald Trump con varias naciones con el objetivo de lograr que el mundo sea más seguro.

“Gracias a la audaz decisión del presidente estamos expandiendo nuestra presencia y nuestra influencia en Centroamérica y Sudamérica con socios.

Contamos con un abanico completamente nuevo de opciones, tanto económicas como militares, gracias a estas alianzas. Lo que deja muy claro que queremos una mayor distribución de la carga”, expresó con respecto a la estrategia adoptada durante de décadas de concentrar a una gran cantidad de soldados estadounidenses en bases establecidas en países europeos para reforzar su seguridad.

Bajo el nuevo planteamiento expuesto, se avecina una redistribución de tropas que incluirá reforzar la propia seguridad estadounidense reasignando personal altamente entrenado en el extranjero a una base militar a construirse próximamente, pues el enemigo a vencer será el terrorismo.

“Muchas de esas capacidades se trasladarán a otros lugares, ya sea de vuelta a la gran y hermosa base que vamos a construir y que anunciamos hace un par de días, o a una postura diferente en el hemisferio occidental a medida que persigamos a estas organizaciones terroristas designadas”, indicó Hegseth.

De hecho, el nuevo posicionamiento del gobierno estadounidense se acopla a la decisión del Pentágono de transferirle la responsabilidad de su defensa territorial en Europa a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Otra de las razones del inusual cambio de estrategia está relacionado con la exigencia de Irán de retirar a todos los soldados estadounidenses de sus bases militares instaladas en las petromonarquías que conforman el Medio Oriente, pues de otra manera la República Islámica continuará rehusándose a firmar cualquier tratado para finalizar la guerra y a garantizar la reapertura permanente del estrecho de Ormuz.

Así que también habrá que encontrarles reacomodo a los miles de soldados estadounidenses asignados en esos países.

“Vamos a desplegar las posiciones y bases necesarias para asegurarnos de mantenernos firmes y combatir a ISIS y Al Qaeda en nuestro hemisferio”, enfatizó el ex presentador de televisión nombrado responsable del Departamento de Defensa.

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