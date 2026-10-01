El Pentágono aprueba aumento de sueldo para los militares estadounidenses en combate

Por primera vez en más de 20 años, el Pentágono anunció un incremento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas asignadas a combatir en nombre de la nación.

De acuerdo con un memorando firmado en julio por Timothy Dill, subsecretario de Defensa para Asuntos de Personal y la Reserva, se autorizó un incremento a la tarifa mensual de la paga por fuego hostil (HFP), la cual será de $450 dólares en lugar de los $225 dólares que anteriormente se otorgaban cada 30 días.

Asimismo, la paga por peligro inminente (IDP) pasará de $250 a $275 dólares mensuales.

En el mismo documento se establece que la normativa define a un miembro del servicio con derecho a la paga por fuego hostil cuando “presta servicio en una zona de fuego hostil… está expuesto a un incidente de fuego hostil… está de servicio durante un mes en una zona donde se produjo un incidente hostil que puso al miembro en grave peligro de sufrir lesiones físicas; o… muere, resulta herido o lesionado por un incidente de fuego hostil”.

Con respecto al pago por peligro inminente, se menciona que es concedido únicamente a miembros del servicio “expuestos a la amenaza de daño físico o peligro inminente debido a una insurrección civil, guerra civil, terrorismo o condiciones de guerra en una zona extranjera designada”.

Además, se dio a conocer que el subsidio correspondiente al denominado desplazamiento interno (IDP) se dividirá de manera proporcional a razón de $9.16 dólares por día, sin que llegue a rebasar $275 dólares por mes.

Our troops in harm's way deserve compensation that reflects their risk. For the first time in over two decades, the Department of War is increasing Hostile Fire Pay and Imminent Danger Pay.



Under SecWar Hegseth's leadership, we are recognizing the real operational risks our? — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 1, 2026

Todo esto será de acuerdo con la cantidad de días que el integrante de las Fuerzas Armadas permanezca en una zona designada bajo la etiqueta de peligro inminente.

Trascendió que, desde octubre de 2002, permanecía fija una tarifa mensual de $225 dólares para los militares considerados para recibir pagas por conceptos de fuego hostil y peligro inminente.

Sin embargo, con el objetivo de arropar mejor al personal asignado a zonas donde se eleva el riesgo, el Pentágono consideró pertinente reconocer su disposición brindándoles más dinero.

“Nuestras tropas que se encuentran en peligro merecen una compensación que refleje el riesgo al cual están expuestas”, señaló Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, a través de otra misiva.

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