Secretario interino de Marina reconoce intentos de suicidios a bordo de un portaaviones usado en Irán

Hung Cao, secretario interino de Marina, aceptó que ocho marineros asignados al grupo de ataque intentaron quitarse la vida mientras estaban a bordo del portaaviones USS Abraham Lincoln en una misión que duró varios meses cerca de la costa iraní.

A través de una carta dirigida a Kirsten Gillibrand, senadora demócrata por Nueva York, cuyo contenido fue revelado por el diario The Hill, el funcionario de origen vietnamita afirmó que ningún miembro de las fuerzas armadas estadounidenses se había suicidado durante los cerca de 200 días que duró el despliegue del enorme buque en la zona de combate activo del Medio Oriente desempeñando labores de bloqueo y operaciones vinculadas al conflicto con Irán.

“Las decisiones operativas para extender los despliegues nunca se toman a la ligera; están motivadas por entornos de seguridad global dinámicos y la absoluta necesidad de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, a nuestro personal y a nuestros aliados en el extranjero”, escribió Cao.

Thank you @SenatorWicker. I am excited to continue working for our Sailors and Marines. I look forward to the confirmation process. https://t.co/paDMscKeha — Hung Cao (@HungCao_VA) September 23, 2026

Acto seguido, el funcionario indicó que, anticipándose a los problemas emocionales surgidos a partir de la tensión generada por el hecho de no tocar tierra durante un periodo prolongado y ante la probabilidad de ser el objetivo de un ataque, en el portaaviones viajaba un grupo de expertos en manejo de emociones dispuestos a hacerle frente a posibles crisis detectadas entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

“El Lincoln se desplegó con cinco capellanes, un consejero de prevención integrada, un psicólogo, un trabajador social clínico, tres técnicos en salud conductual y un perro de terapia expedicionaria para ayudar con la salud mental de los marineros a bordo”, subrayó.

Aunque reconoció que se presentaron oportunidades “limitadas” de reabastecer al buque, así como fallos localizados en las tuberías” y problemas “temporales” con su sistema de desalinización del agua, Hung Cao descartó el surgimiento de suicidios.

En el informe de cuatro páginas de extensión se menciona que, a principios de agosto, accidentalmente un marinero asignado al ala aérea cayó por la borda del portaaviones, pero terminó siendo “rescatado rápidamente” por un helicóptero de búsqueda y rescate del ala aérea.

De hecho, el único incidente extraordinario surgió en marzo, cuando un marinero intentó saltar por la borda, pero sus compañeros actuaron a tiempo para impedir que cayera al mar.

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