Portaaviones Lincoln, ligado a denuncias de intentos de suicidio, es enviado de regreso a EE.UU.

Ante las denuncias surgidas de presuntos intentos de suicidios ligados a miembros de la armada asignados al portaaviones USS Abraham Lincoln, se ordenó su retorno a Estados Unidos después más de 260 días de no haber tocado tierra.

Durante los últimos días, se divulgaron en redes sociales mensajes de presuntos miembros de la armada estadounidense advirtiendo sobre intentos de personas tratando de saltar al mar desde la borda del portaaviones señaladodebido la desesperación de llevar meses sin bajar a tierra y al experimentar varias condiciones extremas en altamar como son la falta de algunos víveres e incluso de agua potable.

Debido a ello, el demócrata Richard Blumenthal en su condición de miembro del Comité de Servicios Armados del Senado dirigió una carta a Pete Hegseth, secretario de Defensa, y a Hung Cao, secretario interino de Marina, exigiendo aclarar lo que ocurría en la imponente embarcación de propulsión nuclear estacionada en el Golfo de Omán.

“El caso del Lincoln no es un caso aislado. Los recientes despliegues de portaaviones se han extendido repetidamente más allá de la duración prevista inicialmente, lo que sugiere que los despliegues prolongados podrían estar convirtiéndose en una característica, y no en una excepción, del modelo de generación de fuerzas de la Armada”, indicó.

Los familiares de algunos miembros de la armada desplegados en Medio Oriente temen que la presión y el aislamiento esté afectando su salud mental. (Crédito: Chris Seward / AP)

La respuesta al documento tardó menos de 24 horas en surgir ante el anuncio de Hung Cao anunciando el retorno del USS Abraham Lincoln a aguas estadounidenses.

“El USS Abraham Lincoln completó con éxito su despliegue y pronto regresará a casa como parte de una rotación planificada. Próximamente daremos más detalles, pero quiero dejar claro que la seguridad de nuestros marineros e infantes de marina es siempre nuestra prioridad”, indica parte de un comunicado.

El funcionario hizo énfasis en que durante todo momento se procuró a los miembros de la armada con lo necesario para soportar las inclemencias relacionadas con la misión a la cual fueron asignados en este caso a la guerra en contra de Irán.

“Se espera que los marineros y los infantes de marina den lo mejor de sí, y siempre lo hacen. La responsabilidad de un líder es cuidar de su gente lo mejor posible, a la vez que cumple con los requisitos de la misión.

Durante este despliegue hemos visto ambas cosas: el trabajo se está realizando y nuestros líderes están cuidando de su gente”, detalló.

Trascendió que el portaaviones USS George Washington relevará en las próximas horas al USS Abraham Lincoln.

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