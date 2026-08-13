Demócratas piden explicaciones sobre presuntos intentos de suicidio de soldados desplegados en Irán

Luego de que se divulgaron en redes sociales mensajes de presuntos miembros de la armada estadounidense advirtiendo sobre intentos de personas tratando de saltar al mar desde la borda del portaaviones USS Abraham Lincoln debido la desesperación de llevar meses sin tocar tierra y desprotegidos en medio del mar, los demócratas del Senado exigen que la administración Trump aclare la situación.

A través de una carta dirigida a Pete Hegseth, secretario de Defensa, y a Hung Cao, secretario interino de Marina; el demócrata Richard Blumenthal en su condición de miembro del Comité de Servicios Armados del Senado pretende esclarecer si están surgiendo intentos de suicidio entre soldados desplegados cerca del estrecho de Ormuz, además de conocer las condiciones que prevalecen al interior de la imponente embarcación de propulsión nuclear, pues se habla de escasez de suministros, contaminación del agua y deterioro de la salud mental.

“Existen informes sobre problemas de seguridad en cubierta e interrupciones en el sistema postal que han provocado que muchos paquetes de ayuda destinados al barco se pierdan durante meses en tránsito”, indica parte del texto.

La corta edad de algunos miembros de las fuerzas armadas afecta su capacidad para acoplarse a misiones que pueden llevar meses sin cumplir con le objetivo para el cual fueron planteadas. (Créditos: Chris Seward / AP)

Blumenthal considera que uno de los posibles detonantes de los problemas al interior de las embarcaciones estadounidenses estacionadas en el Golfo de Omán es que sus tripulantes no han tocado tierra desde noviembre.

“El caso del Lincoln no es un caso aislado. Los recientes despliegues de portaaviones se han extendido repetidamente más allá de la duración prevista inicialmente, lo que sugiere que los despliegues prolongados podrían estar convirtiéndose en una característica, y no en una excepción, del modelo de generación de fuerzas de la Armada”, indicó.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, el también legislador demócrata Rubén Gallego se sumó a las inquietudes de su colega Blumenthal exigiendo una visita oficial y bipartidista al portaaviones señalado.

“Estoy presionando para que se realice una visita de supervisión oficial y bipartidista al USS Lincoln. Es evidente que, a Donald Trump, quien evitó el servicio activo, no le importa en absoluto la salud y la seguridad de nuestros militares. El Congreso debe cumplir con su deber y exigirle responsabilidades a esta administración”, puntualizó.

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