EE.UU. dispara contra buque panameño que intentó evadir bloqueo a Irán

Estados Unidos disparó este martes contra un buque portacontenedores de bandera panameña que, según Washington, intentó evadir el bloqueo naval impuesto a los puertos de Irán, en una nueva escalada de la tensión militar en el golfo de Omán.

De acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ), fuerzas estadounidenses utilizaron un helicóptero militar para atacar el M/V Vela Nova, después de que la tripulación ignoró las advertencias para detenerse. El diario señaló que el helicóptero lanzó misiles contra el buque para impedir que continuara su recorrido.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó posteriormente el incidente y precisó que el helicóptero disparó contra la sala de máquinas del navío, lo que permitió inhabilitarlo. La tripulación había recibido varias advertencias antes del ataque, según el mando militar.

El incidente ocurrió en el golfo de Omán, a unas 70 millas náuticas de la costa de Pakistán. Según la empresa de seguridad marítima Vanguard, el buque fue alcanzado por un misil y se produjo un incendio que después quedó controlado. Los 17 integrantes de la tripulación sobrevivieron al ataque, de acuerdo con los primeros reportes.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.



A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire? pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) también informó sobre un incidente en la zona en el que estuvieron involucrados un carguero y fuerzas militares, aunque inicialmente no identificó al país que participó en la acción.

El ataque ocurrió en un momento de fuerte tensión en las rutas comerciales de Medio Oriente. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval para impedir el ingreso o salida de mercancías de los puertos iraníes, mientras Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

Según CENTCOM, las fuerzas estadounidenses habían desviado 55 buques comerciales, además de inhabilitar tres embarcaciones y abordar otras dos durante las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo.

Además, este episodio también se produjo mientras continúan estancados los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán. La presión sobre las rutas marítimas aumentó además con nuevos ataques contra embarcaciones en el mar Rojo atribuidos a los hutíes.

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