Comandante del CENTCOM inspecciona portaaviones USS Abraham Lincoln tras denuncias por crisis y salud mental a bordo

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), visitó el USS Abraham Lincoln, mientras aumentan las preguntas en Washington sobre las condiciones de vida, la salud mental y el prolongado despliegue de los aproximadamente 5,000 marineros e infantes de Marina que permanecen a bordo del portaaviones. La visita ocurrió después de que familiares de militares y reportes de medios señalaran presuntos problemas a bordo del buque, incluidos intentos de algunos marineros de saltar por la borda y condiciones deficientes en áreas habitacionales y de alimentación.

El Lincoln lleva más de 260 días desplegado en Oriente Medio y participa en operaciones estadounidenses relacionadas con la guerra contra Irán. Inicialmente, la tripulación esperaba regresar a puerto en mayo, pero la misión fue extendida. CENTCOM informó que Cooper visitó el portaaviones como parte de un recorrido de 10 días por la región, que también incluyó Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

“Este despliegue será registrado por la historia como uno de los más intensos y trascendentales de la era moderna”, afirmó Cooper en un comunicado. El comando señaló que el grupo de ataque del Lincoln realizó miles de vuelos de combate como parte de la Operación Furia Épica, además de participar en misiones de seguridad regional y en el bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/VDrumI7ZPf — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 16, 2026

Legisladores exigen respuestas sobre la salud de la tripulación

La situación del portaaviones ha provocado llamados de legisladores demócratas para obtener información adicional del Pentágono y de la Armada.

El senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona, se sumó al senador Richard Blumenthal, de Connecticut, para solicitar una visita oficial y bipartidista al buque. Otros legisladores enviaron una carta al secretario interino de la Armada, Hung Cao, para pedir detalles sobre las condiciones físicas y psicológicas de los militares.

Cao anunció que el Lincoln regresará próximamente a San Diego como parte de una rotación planificada y que será reemplazado por el USS George Washington. El funcionario ha rechazado la idea de que los reportes sobre las condiciones del portaaviones reflejen adecuadamente la situación de los militares.

Según Cao, se atendió un número reducido de casos relacionados con salud mental y no hubo muertes. También sostuvo que los responsables ajustaron la alimentación cuando hubo problemas de suministro y restringieron algunas llamadas a familiares debido al nivel de amenaza operacional.

El presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han negado que exista un aumento de intentos de suicidio a bordo y han cuestionado las informaciones sobre las condiciones del buque.

SUNDAY: After President Trump downplayed concerns over conditions aboard the USS Lincoln, @MarthaRaddatz interviews former Joint Chiefs of Staff Chair Adm. Mike Mullen as a new ship heads to the region to relieve it. @ThisWeekABC https://t.co/MprLpNC5n7 pic.twitter.com/FliTVFe8Si — This Week (@ThisWeekABC) August 15, 2026

Exjefe militar considera que la verdad está “en algún punto intermedio”

El almirante retirado Mike Mullen, quien dirigió el Estado Mayor Conjunto entre 2007 y 2011, dijo el domingo que está “muy preocupado” por las versiones sobre el Lincoln, aunque consideró que la realidad podría encontrarse entre las distintas versiones. “Creo que la verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio”, declaró Mullen durante una entrevista en “This Week”, de ABC News.

Mullen atribuyó parte de las dificultades al prolongado despliegue y a la falta de instalaciones estadounidenses seguras en la región. Señaló que ataques contra bases en Bahréin, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos limitaron las opciones para que las tripulaciones pudieran descansar en tierra. “Básicamente, terminas quedándote en alta mar”, explicó.

El exjefe militar también cuestionó si Estados Unidos dispone de suficientes portaaviones para mantener despliegues prolongados de este tipo. Recordó que durante su servicio defendió contar con una flota mayor y sostuvo que la Armada necesita “más” portaaviones si el gobierno pretende utilizarlos de esta manera.

Mientras el Lincoln se prepara para regresar a San Diego, la atención permanece centrada en las condiciones que enfrentaron sus militares durante uno de los despliegues más prolongados y exigentes de los últimos años.

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