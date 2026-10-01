El Pentágono planea construir una “megabase” militar; Hegseth convoca a gobernadores a competir

El Pentágono abrió la competencia entre los estados para albergar la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, presentó como la “próxima gran base estadounidense”, una instalación militar de nueva generación que podría recibir entre 15,000 y 25,000 soldados. Hegseth hizo el anuncio este miércoles durante su discurso sobre el “Estado de las Fuerzas Armadas” en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia, donde aseguró que Estados Unidos no ha construido una nueva base militar de gran escala en territorio nacional en cuatro décadas.

“No hemos construido una base nueva en este país en 40 años. Eso se acaba hoy”, afirmó el funcionario, quien también destacó que el presidente Donald Trump es un “constructor”. El secretario de Defensa invitó a los gobernadores y autoridades locales a presentar sus propuestas para convertirse en sede de la instalación.

“Si su estado desea tener el honor de acoger entre 15.000 y 25.000 de las grandes tropas estadounidenses, muéstrenos por qué y cómo lo van a hacer”, dijo Hegseth.

.@SECWAR “Today, at my direction?the fourth announcement is The Next Great American Base…



President Trump is a builder, and this project is about doing something bold, beautiful, and world-class for the great Americans who wear our Nation’s uniform…



This is not going to be? pic.twitter.com/CFfQKNV9Y8 — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 30, 2026

Una base diseñada para resistir ataques y fallas eléctricas

De acuerdo con Hegseth, el proyecto contempla una instalación autosuficiente en materia energética, con generación propia de electricidad para evitar que las operaciones militares dependan de la red civil en caso de un ataque contra la infraestructura estadounidense. El funcionario describió el complejo como una plataforma de proyección de poder que contará con defensas aéreas modernas y tecnología avanzada.

“Estamos hablando de cientos de miles de acres con generación de energía orgánica, defensas aéreas modernas y tecnología de vanguardia; imagínense una fortaleza”, señaló.

El Pentágono también plantea instalaciones de entrenamiento, cuarteles, viviendas, escuelas, guarderías y servicios médicos destinados tanto a los militares como a sus familias. Hegseth dijo que el proceso de selección será “transparente” y rechazó la posibilidad de acuerdos políticos para determinar qué estado obtendrá el proyecto.

“Nada de acuerdos secretos en Washington, nada de favoritismo político, solo una competencia directa basada en el mérito”, afirmó. Los gobernadores interesados serían invitados a Washington para presentar sus propuestas ante Hegseth, altos mandos militares y, posiblemente, Trump.

.@SECWAR "It’s worth saying again so that the fake news understands it.



We are no longer the woke department or the weak department… no fatties, no trannies, no beardos, no weirdoes, no wimps, no radicals?JUST WARRIORS." pic.twitter.com/6pGxRUK47r — DOW Rapid Response (@DOWResponse) September 30, 2026

Pentágono acelera planes para la guerra autónoma

Durante el mismo discurso, Hegseth anunció el “Proyecto Meridian”, una iniciativa destinada a determinar qué tecnologías y capacidades necesitará Estados Unidos para enfrentar los campos de batalla del futuro. El proyecto será codirigido por Elon Musk, el ex presidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y Palmer Luckey, director ejecutivo de Anduril Industries. La participación de Musk y Luckey podría generar cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses debido a sus vínculos empresariales con compañías que tienen contratos o relaciones comerciales con el Departamento de Defensa.

“El proyecto Meridian estudiará los campos de batalla del futuro, identificará qué armas y tecnologías necesitarán los combatientes para dominar en estos entornos y propondrá soluciones prácticas”, escribió Hegseth en un memorando. El Pentágono también anunció planes para crear un nuevo comando de combate dedicado a la guerra autónoma, sujeto a autorización del Congreso, con una fecha prevista de establecimiento para octubre de 2027.

Hegseth dijo que la experiencia de Ucrania demuestra la importancia de adaptar rápidamente las capacidades militares al uso de drones y otras tecnologías de bajo costo. “La lección que nos deja Ucrania no es que un solo tipo de dron gane guerras, sino más bien la necesidad de un sistema diseñado específicamente para maximizar la capacidad de adaptación”, afirmó.

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