Abuchean al secretario de Defensa durante una conferencia y lo responsabilizan de crímenes de guerra

Durante su intervención en la convención anual del Ejército, evento llevado a cabo en Washington, D.C, Pete Hegseth, responsable del Departamento de Defensa (DOD), fue abucheado y además responsabilizado de crímenes de guerra por haber respaldado algunas operaciones militares en el extranjero.

El incidente surgió cuando el ex presentador de televisión designado por Donald Trump como parte de su gabinete trataba de debatir acerca del futuro de la guerra autónoma.

Mientras era acompañado por Adam Telle, secretario interino del Ejército; Hung Cao, secretario interino de la Armada; y Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea, una mujer ubicada entre la multitud comenzó a arremeter en su contra y de inmediato fue retirada del Centro de Convenciones Walter E. Washington.

Dicha acción enfureció a otros de los presentes en el recinto y comenzaron a surgir más gritos dirigidos al funcionario acusándolo de ser “un criminal de guerra” e incluso hasta lo techaron de “cobarde”.

?? Today, U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth was repeatedly interrupted by anti-war protesters during the annual Association of the United States Army (AUSA) conference at the Walter E. Washington Convention Center in Washington, D.C.



Protesters shouted at Hegseth, calling? pic.twitter.com/QmGcA59c8D — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) October 14, 2026

En contraparte, un grupo de militares optó por corear “¡EE.UU., EE.UU., EE.UU.!”, esto con el objetivo de apoyar a Hegseth quien parecía no incomodarse ante las muestras de desaprobación exhibidas en su contra sobre todo por respaldar la idea de prolongar la guerra en Irán, cuyo costo para el bolsillo de los estadounidenses ha sido muy alto a lo largo de los más de siete meses que llevaba.

Desde hace meses, varios políticos incluso republicanos han exigido remover a Pete Hegseth del DOD, pues consideran que, al no ser militar de carrera, no está a la altura de ejercer un cargo tan importante para el destino de la nación, en teoría, más poderosa de Norteamérica.

“Violó su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y falló en su deber constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, especialmente en lo que respecta a la declaración de guerra. Abusó de los poderes del Departamento de Defensa”, señaló el mes pasado Thomas Massie, representante por Kentucky, con el objetivo de iniciar un proceso para destituir a Hegseth.

No obstante, de manera recurrente, Donald Trump a respaldado la continuidad del funcionario originario de Minnesota.

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