Hegseth fulmina al general clave en la guerra con Irán y Trump sale a defenderlo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, despidió al teniente general Brett Sylvia, uno de los principales responsables de la planificación militar del Pentágono y figura clave en la estrategia de guerra contra Irán. La destitución se produjo en medio de una investigación por presuntas filtraciones de información clasificada a la prensa, unas acusaciones que fuentes militares cuestionaron.

De acuerdo con información publicada por CBS News, un funcionario del Pentágono aseguró que Sylvia fue señalado por supuestamente divulgar información sensible relacionada con la guerra contra Irán y el conflicto entre Rusia y Ucrania. Según esa versión, el general no habría superado tres pruebas de polígrafo y el caso fue remitido al Departamento de Justicia.

Sin embargo, otras dos fuentes del Pentágono dijeron a la cadena estadounidense que, aunque el despido estuvo relacionado con esas pruebas, las acusaciones no eran ciertas. Hasta ahora, no se ha presentado públicamente una resolución que permita establecer que Sylvia filtró información clasificada.

Trump respalda a Hegseth en plena polémica

Mientras crecen las dudas sobre las circunstancias de la destitución, el presidente Donald Trump defendió la gestión de su secretario de Defensa con un elogio directo. “Está haciendo un gran trabajo. Creo que es el mejor en su trabajo en muchos, muchos años”, afirmó, en referencia a Hegseth.

El respaldo presidencial llega cuando el jefe del Pentágono ha intensificado sus esfuerzos para identificar a quienes considera responsables de filtraciones. El mes pasado, fuentes informaron al mismo medio que altos mandos militares fueron sometidos a pruebas de polígrafo. Además, tres empleados de la oficina de Hegseth fueron escoltados fuera de sus puestos el año pasado durante otra investigación, cuyos resultados no fueron publicados por el Departamento de Defensa.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, confirmó que se tomaron medidas de personal tras una investigación de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, pero evitó identificar públicamente a Sylvia. También sostuvo que el caso fue remitido al Departamento de Justicia.

Trump on Pete Hegseth: "He's going a great job. I think he's the best at his job in many many years."



(Hegseth is 0-1 in wars, and he lost to C-level power) pic.twitter.com/ZUxCRJQCDm — Aaron Rupar (@atrupar) October 29, 2026

Un relevo clave para la estrategia contra Irán

Sylvia encabezaba la división de estrategia, planes y política del Estado Mayor Conjunto, conocida como J5, encargada de la planificación militar a largo plazo. Su salida ocurre mientras Trump sopesa la posibilidad de reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Es el segundo general que deja ese puesto durante la gestión de Hegseth. Su antecesor, el teniente general Joseph McGee, se retiró en octubre de 2025. Por ahora, el Pentágono no ha anunciado quién ocupará la vacante.

Con 32 años de servicio, Sylvia comandó la 101.ª División Aerotransportada y participó en despliegues en Afganistán e Irak. Recibió la Estrella de Bronce y el Corazón Púrpura tras resultar herido en combate.

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