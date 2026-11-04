José Ugarte lidera la contienda por el Distrito 9 de Los Ángeles

El día de las elecciones, los dos candidatos que aspiran a convertirse en representantes del Distrito 9 en el Concejo Municipal de Los Ángeles, José Ugarte y Estuardo Mazariegos, celebraron con sus comunidades mientras se conocían los resultados preliminares de la jornada electoral.

Para el cierre de esta edición, Ugarte, originario de Oaxaca, lidera la contienda con un 53.66% de los votos contra el 46.34 del guatemalteco Mazariegos.

Ambos aspirantes son inmigrantes latinos y afirmaron haber llegado a Estados Unidos de niños. Cualquiera de los dos sería el primer concejal no afroamericano del Distrito 9 desde los años 60.

El actual concejal que representa al Distrito 9 es Curren Price, quien dejará el cargo al término de su mandato.

En el sur de Los Ángeles, los residentes que acudieron a las urnas dijeron que votaban por un cambio en su comunidad, sobre todo aspiran a tener un líder que reduzca los niveles de violencia y se enfoque en matener limpia la zona.

El martes, Ugarte y Mazariegos explicaron a La Opinión que ambos estaban contentos con su campaña y listos para asumir la posición de resultar ganadores.

El político mexicano dijo en la noche de las elecciones que durante su campaña contó con la ayuda de más de 1,000 voluntarios, quienes hicieron más de 100,000 llamadas y tocaron más de 160,000 puertas.

“Esta noche (el martes) me siento profundamente agradecido y orgulloso de lo que hemos logrado con nuestra campaña”, comentó Ugarte. “Pero lo más importante de esta campaña va mucho más allá de los números. Es la unión de nuestras comunidades afroamericanas y latinas, que se han unido con un propósito común: construir un futuro mejor para el Distrito 9”.

Mazariegos, a quien se le vio caminando por las calles del sur de Los Ángeles, a tan solo horas del cierre de la votación, dijo que, pase lo que pase, estaba orgulloso de lo que pudo lograr con su campaña.

“Llamamos a casi 50,000 puertas, recaudamos 434,000 dólares y organizamos innumerables eventos. Estoy criando a mi familia en el Distrito 9 y quiero que nuestra gente tenga el futuro que se merece”, aseguró Mazariegos.

“Mi campaña siempre se ha centrado en las familias, los trabajadores y los jóvenes del Distrito 9. La historia de nuestro distrito ha sido que los ricos nos ignoran y los poderosos buscan formas de sacarnos provecho, pero ahora es el momento de cambiar eso”, agregó Mazariegos, codirector de la sección de Los Ángeles de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario. “Estoy muy orgulloso de que nos hayamos mantenido fieles a nuestra visión y de que, a medida que nos acercamos a la meta, contemos con el apoyo de la comunidad, no de Airbnb ni de los propietarios de viviendas precarias”.

En las redes sociales del candidato oaxaqueño, algunos ya lo declaran ganador.

“Felicidades. Ahora vamos a limpiar South Central”, escribió uno de sus seguidores refiriendose al problema de la basura que afecta a los vecindarios del sur de Los Ángeles.

Si resultara elegido, Ugarte sería el primer oaxaqueño en formar parte del Concejo.

“Esto lo es todo para mí”, declaró Ugarte a Los Angeles Times. “Tengo muchas ganas de ponerme manos a la obra de inmediato. Hay mucho trabajo por hacer en el distrito”.

La Secretaría de Estado de California aún no ha declarado oficialmente al ganador de esta contienda.