Los electores del sur de Los Ángeles quieren ver resultados en su comunidad

Los residentes del sur de Los Ángeles salieron con entusiasmo el martes a emitir su voto en la jornada electoral.

Además de votar por el próximo alcalde y el gobernador de California, los residentes de esta zona eligieron a su próximo representante del Distrito 9 en el Concejo Municipal.

Eligiendo entre dos candidatos latinos que prometen mejorar el sur de Los Ángeles: José Ugarte, exsubjefe de gabinete del concejal Curren Price, y el organizador comunitario Estuardo Mazariegos.

Ambos son inmigrantes y quien sea que gane la contienda se convertirá en primer latino en liderar ese distrito desde la década de los 60.

En las primarias de junio, Ugarte se impuso a otros cinco candidatos con casi un 40 % de los votos, mientras que Mazariegos quedó en segundo lugar con alrededor del 26 %, según un informe del LA Times.

Si caminas por cualquiera de los vecindarios cercanos a los centros de votación en el sur de Los Ángeles, puedes ver que la comunidad está dividida en su voto. Algunos muestran con orgullo su apoyo a Ugarte con letreros en el jardín, mientras que otros exhiben camisetas y carteles de Mazariegos en sus ventanas. Una cosa es segura: los residentes de la zona no solo quieren un concejal con falsas promesas; quieren ver acciones concretas una vez que asuma el cargo.

En la última actualización del conteo de datos del condado de Los Ángeles a las 10:44 p.m. de martes 3 de noviembre, Ugarte llevaba la ventaja con un 57.22% de los votos frente al 42.78 de Mazariegos.

En el centro de votación de Figueroa, Leticia Cabrera, residente de larga data del sur de Los Ángeles, salió con una sonrisa.

“Me siento un poco emocionada, un poco asustada; siento que esta vez es importante”, dijo mientras se pegaba la calcomanía en su suéter burdeos. “Lo hacemos por nuestros padres”.

Dijo que este año vota por su comunidad y por quienes no pueden votar. Al revisar su boleta electoral, comentó que le alegraba ver a dos latinos que quieren representar al sur de Los Ángeles, pero aún se mostraba escéptica sobre si alguno de ellos realmente cumpliría lo prometido. Lo único que quiere son mejoras en el barrio donde creció.

“Aquí, específicamente, tenemos muchas minorías y delincuencia. Ahora mismo estamos en la calle Figueroa, así que hay mucha prostitución y mucha basura por todas partes”, dijo mientras sostenía a su hijo. “Solo me gustaría que esto estuviera un poco más limpio; quiero ver un poco más de amor por South Central. Queremos a alguien que quiera dedicarse de lleno a esta comunidad”.

Los votantes llegaron en masa a los centros de votación del sur de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Otra votante que no compartió su nombre con La Opinión, dijo que hace tan solo un mes hubo un tiroteo en el edificio frente al centro de votación.

“O sea, mira a tu alrededor: sea cual sea la hora del día, siempre va a haber una prostituta pasando por ahí o un traficante de drogas”, explicó la mujer. “Solo queremos que hagan de esta comunidad un lugar más seguro para nuestros hijos”.

Ambos candidatos afirmaron que quieren reducir los costos, hacer que el transporte público sea más seguro, limpiar las calles y generar más oportunidades para la clase trabajadora.

Horas antes de que cerraran los centros de votación, Ugarte declaró a La Opinión que el sur de L.A. es el barrio en el que creció y que tiene un compromiso con la comunidad.

“Conozco la fuerza y la perseverancia de nuestras familias, pero también sé que merecen mucho más que simplemente salir adelante. Merecen vecindarios limpios y seguros, una ciudad donde puedan seguir viviendo sin que el costo de vida los obligue a irse, y la oportunidad de construir un mejor futuro para sus hijos”, dijo el candidato.

“Representar a esta comunidad sería el mayor honor de mi vida. Y estoy listo para ponerme manos a la obra desde el primer día”, agregó.

Mónica, de 30 años, y su hermana Noemí, de 25 años, salieron del centro de votación; al caminar por la banqueta, las dos residentes del sur de Los Ángeles dijeron que esta elección era de suma importancia. Ambas, quienes prefirieron no compartir su apellido por razones de seguridad, pero explicaron que su generación está atravesando unas elecciones estresantes.

“Yo diría que es abrumador, sobre todo porque siento que esta generación está pasando por algo un poco más agitado y más difícil de lo normal”, dijo Mónica.

Vienen de familia inmigrante y dicen que el último año ha complicado.

“Algunos de nuestros familiares siguen siendo inmigrantes. Así que siento que ahora es más importante que nunca votar”, dijo Noemi. “Porque no quiero tener esta preocupación y ansiedad que tenemos cada vez que mi papá sale de la casa… no es sano. No es sano tener esa angustia dentro de ti”.

Su voto es tan importante para su familia que establecieron un chat con 30 de sus familiares para organizarse y educarse antes de votar en sus respectivas ciudades.

En cuanto al distrito en el que viven Noemí y Mónica, ambas coincidieron que su enfoque está en quien pueda minimizar el crimen y, aunque se emocionan al ver a dos candidatos latinos, dicen que esperan que cumplan con sus promesas.

“A mucha gente le encanta sacar a relucir su identidad latina para que la gente vote por ellos, pero para nosotros no se trata solo de ser latinos; se trata de qué cambios traerán a nuestra comunidad”, dijo Noemi. “Queremos menos delincuencia, porque a veces cierran nuestra cuadra por la cantidad de actividad delictiva que hay allí, y eso tampoco es vida”.

Unos trabajadores de una lonchera de la zona sur de Los Ángeles también se preguntaban si alguno de los candidatos cumpliría lo prometido. Uno de ellos, que prefirió no dar su nombre, dijo: “En todos estos años, aquí no ha cambiado nada”.

El candidato Mazariegos caminaba por las calles del sur de Los Ángeles, invitando a la comunidad a votar cuando La Opinión le preguntó cómo se sentía de cara a los resultados.

“Sinceramente, me siento optimista; estoy muy orgulloso de nuestra campaña. Se nota el entusiasmo en la comunidad”, dijo con una sonrisa.

Dijo que él también quiere un cambio en sus barrios, y señaló que, de las 10 intersecciones más peligrosas, 6 se encuentran en el sur de Los Ángeles y que el 40 % de su comunidad vive por debajo del umbral federal de pobreza.

Estuardo Mazariegos posa mientras recorre la zona sur de Los Ángeles en las últimas horas del día de las elecciones. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Tenemos la menor cantidad de espacios verdes y somos el distrito municipal más joven de la ciudad de Los Ángeles, donde está el futuro de esta ciudad; y si la ciudad es capaz de cuidar a esta comunidad, si es capaz de mejorar la vida de nuestra gente aquí, entonces la ciudad funcionará para todos”, dijo Mazariegos. “Por eso quiero que el noveno distrito sea el más poderoso de toda la ciudad; ese es mi objetivo”.

El candidato dijo que gane o no, él seguirá peleando por su comunidad porque ellos se lo merecen.

“El sur de Los Ángeles se merece más. Somos la gente que más trabaja. Y nuestros hijos están sufriendo. Nuestra gente está sufriendo, porque nuestra ciudad no nos trata como parte de ella en este momento”, dijo él. “ Y lo que quiero ver es que esta comunidad sea la más empoderada de toda la ciudad, con todos los servicios que necesita y merece”.