‘Estamos votando por un cambio’: Latinos en Los Ángeles participan en las elecciones

Los residentes del sur Los Ángeles salieron a pie, en bicicleta, en transporte público y como fuera posible para llegar a los centros de votación y emitir su voto en lo que algunos de ellos llamaron “la elección más importante” de los últimos años.

Algunas de las decisiones más importantes que enfrentan los angelinos este año incluyen la contienda por la alcaldía de Los Ángeles, el cargo de sheriff del condado de Los Ángeles y la elección del próximo gobernador de California.

El movimiento de los electores se notó desde las primeras horas del día en toda la ciudad, en varios centros de votación se podía observar a las personas haciendo línea desde las 7 de la mañana para cumplir con su derecho.

Karla Salazar se encontraba afuera de uno de ellos, en Centro de Actividades Deportivas de Los Ángeles, en el sur de la ciudad, portaba aretes de cuentas, un sombrero de paja y su calcomanía de “Yo voté”.

Ella es una de las dos organizadoras enviadas en nombre de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles a este lugar, quienes están brindando lo que denominan “protección al votante” en las urnas.

“Nos envían a diferentes centros de votación, para observar y supervisar, para asegurarnos de que cada votante se sienta seguro; estamos atentos para garantizar que no haya intimidación”, dijo mientras miraba y saludaba a las personas que ingresaban al centro de votación.

Karla Salazar, una de las dos organizadoras enviadas en nombre de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles a los centros de votación para proteger al votante.

Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Los defensores que han estado protegiendo a sus comunidades de las redadas de inmigración durante el último año advirtieron a la comunidad sobre una posible supresión del voto en los días previos a la jornada electoral y en las urnas.

Esto se debe a la supuesta oleada de redadas de inmigración de 45 días que se ha observado en todo el sur de California, incluido Los Ángeles.

Con una sonrisa en el rostro, Salazar comentó con entusiasmo que, hasta el momento, todo había transcurrido sin problemas y que más de 150 personas se habían presentado durante las primeras horas de apertura del centro.

“Ah, sí, he visto a muchísima gente salir a votar; gran parte de nuestra comunidad latina está acudiendo y se muestra emocionada y feliz de votar y de ejercer la democracia”, dijo Salazar.

Una de esas personas fue Mario Alberto Vázquez, quien salió del centro de votación en el sur de Los Ángeles bailando de alegría tras votar. Con una mano sostenía en alto su calcomanía de “Ya voté” y con la otra abrazaba a su mamá, quien lo acompañó a votar.

Mario Alberto Vázquez con su mamá después de dar su voto. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

Según Vázquez, el clima político actual, los continuos ataques contra la comunidad indocumentada y el costo de vida fueron los motivos que lo llevaron a las urnas.

“Me siento orgulloso de poder emitir mi voto por mi comunidad, porque las cosas que estan pasando no estan bien, esto no parece el pais con el que yo soñé”, dijo Vazquez. “También estoy aquí por la gente que no puede votar, por las personas detenidas, por las personas que son trabajadoras, y por los que han muerto injustamente”.

Dijo que ha sido testigo de cómo detienen a sus propios amigos mientras trabajan y de cómo eso afecta a los niños y a las familias que quedan atrás.

“Estamos votando por un cambio porque no somos criminales; somos gente trabajadora y queremos que nos traten como humanos”, dijo él. “Es injusto ver cómo sufren las familias cuando se llevan a su ser querido, especialmente cuando sabes que son buena gente”.

A mediodía la gente seguía llegando al centro de votación, familias enteras entraban, personas que iban al trabajo, y mamás con sus hijos en los brazos se ponían en fila para dar su voto.

Entre ellas estaba Robin Durr, una residente de Los Ángeles, quien también estaba emocionada por votar, tanto que se detuvo a tomarse una foto con su calcomanía.

“Como mujer, y solo al saber que muchas personas antes que nosotras lucharon con todas sus fuerzas para que pudiéramos tener este derecho, es lo que me trae aquí”, dijo. “Para ser un ejemplo para mis hijos y mi nieta, y para ver un cambio, en lugar de quedarme sentada en casa quejándome de los problemas, vine a votar”.

Robin Durr, una residente del sur de Los Ángeles. Crédito: Janette Villafana | Impremedia

“Estoy impresionada porque, de todos los años que he venido a este centro a votar, esta es la primera vez que veo a tantos jóvenes salir a votar. Eso es lo que queremos ver”, agregó.

Así fue, los jóvenes no paraban de llegar, cuando llegaba un joven que iba a votar por primera vez, los voluntarios aplaudían para celebrar su participación.