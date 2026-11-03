Trump confirma un ataque estadounidense contra una instalación en Irán

El presidente estadounidense Donald Trump, que la víspera presumía de avances diplomáticos con Teherán, confirmó este martes (03.11.2026) en declaraciones a Fox News que habían atacado una instalación antiaérea de la república islámica.

“Construyeron una instalación antiaérea. Les llevó unos dos meses. Vimos cómo lo construían. En cuanto estuvo terminada, la atacamos anoche muy bien”, dijo el republicano, quien lo consideró un “ataque menor”.

Medios norteamericanos como el Wall Street Journal señalaron que el ataque, ocurrido horas antes de las elecciones de medio mandato estadounidenses, alcanzó la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, advirtió el martes que una reanudación de las hostilidades en Oriente Medio no beneficiaría a “nadie”.

“Nadie sacará provecho de esta guerra”, afirmó el presidente iraní durante una reunión del gabinete que, según él, intentaba encontrar una salida al conflicto “mediante el diálogo”.

En su intervención, Pezeshkian también destacó que el guía supremo había otorgado al gobierno “poderes” para abordar en estas conversaciones “cuestiones que antes se consideraban tabú”, sin dar más detalles.

ct (afp, fox news)