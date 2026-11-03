Casa Blanca lanza ataques contra los demócratas en plena jornada electoral; buscan vincularlos con el comunismo

La Casa Blanca convirtió sus redes sociales en un escaparate de mensajes políticos contra los demócratas durante las elecciones de medio mandato de este martes, con publicaciones que vinculan a sus adversarios con el comunismo y presentan al presidente Donald Trump y a los republicanos como defensores del patriotismo y el sentido común.

“Puedes ser comunista o puedes ser patriota. No puedes ser ambas cosas”, publicó la Administración en X junto a una imagen de Trump, en una jornada en la que millones de estadounidenses acuden a las urnas para elegir representantes y definir el rumbo político del país. La actividad digital del gobierno federal también incluyó mensajes como “El presidente que más trabaja por el pueblo estadounidense” y “EE.UU. va a ganar”, además de una comparación gráfica que atribuye a Trump y los republicanos el “sentido común”, mientras califica a los demócratas de “comunistas”.

La ofensiva comunicativa ocurre en un momento políticamente complicado para el mandatario, cuyo partido enfrenta el descontento de sectores del electorado por el costo de vida, los precios de los productos y el desempeño de la economía. Las publicaciones oficiales, sin embargo, destacan los resultados que la Casa Blanca atribuye a las políticas de Trump, particularmente en materia migratoria y seguridad pública.

“Los ingresos personales se encuentran en máximos históricos. Nuestra frontera es segura. Los delitos violentos están en mínimos históricos. El presidente Trump está logrando resultados tangibles en políticas clave. Nuestro país está volviendo a ser grande”, sostuvo la Administración en X. El tono de los mensajes también coloca bajo atención las restricciones legales que regulan la participación política de los funcionarios federales durante los procesos electorales.

You can be a communist or you can be a patriot. You cannot be both. pic.twitter.com/vlUfHxqu3k — The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026

La Ley Hatch y los límites de la propaganda política

La Ley Hatch de 1939 establece límites a las actividades partidistas de los empleados del gobierno federal, aunque contempla excepciones para el presidente y el vicepresidente. La legislación busca evitar que los recursos y las funciones de la administración pública se utilicen para favorecer candidaturas o partidos políticos.

Durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025), la entonces portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recurrió a esa legislación para evitar responder preguntas de carácter electoral durante la campaña de las legislativas de 2022. Sin embargo, la Oficina del Asesor Especial determinó que algunas de sus declaraciones sobre integrantes del movimiento MAGA, impulsado por Trump, constituían referencias destinadas a generar oposición contra candidatos republicanos. La dependencia no recomendó sanciones.

La confrontación también se trasladó a los dirigentes republicanos. Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano y senador estatal de Florida, defendió la gestión económica de Trump durante una entrevista con Fox Business y pidió a los trabajadores respaldar al mandatario, al asegurar que ha defendido sus intereses diariamente.

Gruters calificó a los demócratas como “extremistas locos y chiflados” y sostuvo que buscan transformar la forma de vida de los estadounidenses. También describió los gobiernos estatales demócratas como una supuesta “utopía comunista” y afirmó que sus políticas no representan un camino hacia la prosperidad.

THE HARDEST WORKING PRESIDENT FOR THE AMERICAN PEOPLE. ? pic.twitter.com/JCj1bd8yzo — The White House (@WhiteHouse) November 3, 2026

Sus declaraciones contrastan con el descontento reflejado en las encuestas. Un sondeo de Financial Times y Focaldata publicado el lunes indicó que cerca del 70% de los votantes desaprueba el manejo de Trump frente al encarecimiento de los productos y el costo de vida.

Además, una encuesta de The New York Times y Siena University mostró ventajas de candidatos demócratas sobre republicanos en estados como Michigan, Kansas, Texas, Maine y Ohio, un panorama que anticipaba posibles avances opositores en el Senado. La jornada electoral representa una prueba para Trump y su partido, que han convertido la seguridad fronteriza, la inmigración y los ataques ideológicos contra sus adversarios en algunos de los principales argumentos de su campaña política.

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