Becerra llegará como próximo gobernador de California de la mano de su consejera más sabia

El próximo gobernador de California, Xavier Becerra, llegará a su máxima responsabilidad política en el Estado de la mano de su consejera más sabia: la Dra. Carolina Reyes, su esposa por 38 años.

Reyes, doctora y activista por los derechos de las mujeres embarazadas, fue oradora en la ceremonia del martes 3 de noviembre tras confirmarse la victoria Becerra, el exsecretario de Salud de Estados Unidos y exfiscal general de California, en las elecciones de mitad de mandato.

Proud to serve you, California. pic.twitter.com/4RideL2Jzd — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 4, 2026

“En un momento en el que otras personas quieren silenciar nuestras voces y alejarnos de votar, estas elecciones demostraron que nuestras voces importan, que cada voto cuenta, y aprendimos que el voto es poder“, declaró.

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Carolina Reyes, próxima Primera Dama de California, obtuvo el título de Doctora en Medicina (M.D.) en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y es una reconocida profesora asociada clínica de Medicina Materno-Fetal en UC Davis Health.

En un perfil publicado en la KFF Health News en 2023, la Dra. Reyes se definió como una mujer latina que creció en el seno de una familia de raíces agrícolas de ocho integrantes, en el Valle de San Joaquín.

Como parte de su preparación escolar, Carolina Reyes estudio en Roosevelt High School, en el distrito escolar de Fresno.

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Estudios de Medicina para ayudar

De acuerdo con Reyes, decidió estudiar la carrera de Medicina para ayudar a las mujeres a obtener atención médica, especialmente a aquellas de comunidades marginadas que enfrentan el racismo sistémico.

La Dra. Carolina Reyes ha dedicado su vida profesional en ayudar a mujeres de comunidades marginadas. Crédito: Omar Alonso | EFE

“Todos vimos a George Floyd y cómo lo trataron. Y durante la pandemia, vimos una enorme diferencia en quiénes morían, ¿verdad? Las minorías subrepresentadas, sin duda, tenían una tasa de mortalidad mucho mayor”, expreso Reyes en la entrevista con KFF Health News.

“Fue esa situación la que nos hizo darnos cuenta del problema evidente. No podemos ignorar que esto existe, que hay una diferencia en cómo se trata a las personas, incluso dentro de nuestro sistema de salud“, añadió.

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La Dra. Reyes ha tomado parte de juntas directivas y organizaciones de salud, como la California Health Care Foundation y CommonSpirit Health.

También colaboró en el análisis de muertes maternas como parte del comité de expertos del California Pregnancy-Associated Mortality Review (CA-PAMR), lo que permitió diseñar e implementar guías clínicas estandarizadas de respuesta rápida para emergencias, como hemorragias y preeclampsia.

Gracias a esta estandarización médica, se redujo la tasa de mortalidad materna en California en un 55% entre 2006 y 2013, lo que convirtió los hallazgos del reporte en un modelo de salud pública a nivel nacional.

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Como investigadora, la Dra. Reyes desarrolla estrategias para mejorar la atención perinatal y la identificación temprana de problemas cardiovasculares en la madre durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La formación académica de la próxima Primera Dama de California incluye la licenciatura en Biología Humana en la Universidad de Stanford, una residencia en Obstetricia y Ginecología y Subespecialidad (Fellowship) en Medicina Materno-Fetal en la Universidad del Sur de California (USC).

Fiel esposa y consejera de Becerra

Xavier Becerra ha destacado durante años la experiencia profesional de su esposa, con quien tiene tres hijas: Natalia, Olivia y Clarisa, a quienes criaron en Los Ángeles.

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El próximo gobernador de California se refirió a ella como su consejera más sabia y su mayor alegría en una imagen que publicó en su cuenta de Instagram el 28 de mayo de 2026, donde se observan los dos recién casados.

“Celebrando 38 años de matrimonio con mi increíble esposa, la doctora Carolina Reyes. Agradezco cada día la vida que hemos construido, los hijos que hemos criado y el camino que hemos recorrido juntos. Eres mi consejera más sabia y mi mayor alegría”, escribió Becerra.

Algo que ha llamado la atención en las redes sociales, es que Reyes ha mantenido su nombre profesional, sin adoptar el apellido del próximo gobernador de California.

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