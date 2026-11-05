El bolsillo y el rechazo a las deportaciones movilizaron el voto latino en las elecciones de medio mandato

El costo de vida y el rechazo a las deportaciones se convirtieron en dos de las principales razones que llevaron a los votantes latinos a las urnas en las elecciones de medio mandato. Lejos de mantener una lealtad automática hacia un partido, la comunidad hispana envió un mensaje a Washington: quiere soluciones para sus problemas económicos y un cambio en las políticas migratorias de Donald Trump.

Así lo revela una nueva encuesta de UnidosUS y la Fundación de la Comunidad Latina, elaborada por BSP Research, que consultó a más de 3,000 hispanos que participaron en los comicios del 3 de noviembre. El estudio identifica un electorado dispuesto a cambiar sus preferencias políticas cuando considera que los candidatos no responden a sus necesidades.

La economía encabezó las preocupaciones; según la encuesta, el 58% señaló el costo de vida y la inflación entre los tres asuntos que deberían atender los funcionarios electos. Dentro de ese problema, los alimentos y productos del supermercado ocuparon el primer lugar (54%), seguidos de la vivienda (41%) y la gasolina (38%).

Además, la mitad de los encuestados reconoció que no tiene dinero suficiente para cubrir sus necesidades o atraviesa dificultades financieras. Otro 43% considera que las políticas económicas de Trump empeorarán su situación.

También rechazaron los excesos de ICE y las deportaciones

La política migratoria fue otro factor determinante; la encuesta reveló que el 27% identificó la reforma migratoria y las acciones de ICE entre sus principales preocupaciones, mientras que el 68% se opuso a los 240,000 millones de dólares asignados a la agencia.

Sin embargo, el resultado más revelador es que el 90% respalda un sistema migratorio equilibrado que combine seguridad fronteriza, aplicación responsable de la ley, vías legales de inmigración y un camino hacia la ciudadanía para residentes de larga duración. Incluso entre los votantes republicanos, el apoyo a este modelo alcanzó el 88%.

También el 76% respaldó exigir que los agentes migratorios utilicen uniformes identificables y cámaras corporales, además de prohibir las máscaras y limitar el uso de la fuerza.

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, sostuvo que la indignación por la economía y la campaña de deportaciones masivas impulsaron una participación latina histórica. “Los votantes hispanos no solo fueron el factor determinante en unas elecciones históricas”, afirmó.

Los partidos no pueden dar por sentado el voto latino

El giro también quedó reflejado en las preferencias electorales y los candidatos demócratas a la Cámara de Representantes obtuvieron el 67% del voto hispano, frente al 56% que consiguió Kamala Harris en 2024.

Reuters estimó que 14.5 millones de latinos participaron en estos comicios, una cifra récord para unas elecciones de medio mandato.

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