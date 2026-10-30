El voto latino rompe récords y los jóvenes mueven las urnas

El voto latino está ganando terreno en las elecciones de mitad de mandato y esta vez los jóvenes están marcando la diferencia. Nuevos datos publicados por la organización Voto Latino revelan que la participación anticipada de los hispanos supera los niveles registrados en las elecciones intermedias de 2018 y 2022, e incluso los de las presidenciales de 2024 en algunos sectores.

Hasta ahora se han emitido 41.3 millones de votos anticipados en el país, frente a los 29.3 millones registrados en 2018 y casi 33 millones en 2022.

El crecimiento de la comunidad latina destaca especialmente. Actualmente representa el 12.75% de los votos anticipados a nivel nacional, frente al 7.97% de 2018. En los estados clave donde se disputan escaños del Senado, la proporción alcanza el 15.07%.

Pero el dato que más llama la atención está entre los jóvenes. Los latinos de entre 18 y 29 años ya emitieron 406,880 votos anticipados en esos estados, superando los 406,303 registrados durante las elecciones presidenciales de 2024.

Texas también refleja este cambio. Allí, los latinos representan el 28.45% de los votos anticipados, un salto considerable respecto al 17.84% de 2018.

Sin embargo, participar no es la única exigencia. Voto Latino señala que el costo de vida es la principal preocupación de estos electores, junto con una política migratoria basada en la rendición de cuentas y soluciones concretas.

Por ello, presentó su Agenda de Soluciones para el Congreso, una propuesta que plantea reducir obstáculos para comprar una vivienda, formar una familia, acceder a servicios médicos y emprender un negocio.

La organización sostiene que el próximo Congreso ya cuenta con herramientas para impulsar estos cambios, mediante presupuestos anuales y reformas legislativas que podrían reunir apoyo bipartidista.

A decir de la organización, el mensaje de los votantes latinos es claro: desean tener voz en las urnas y también en las decisiones que afectan su futuro.

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