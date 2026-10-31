Perder el TPS bajo Trump puede terminar en deportaciones, torturas y hasta muertes

Perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) puede cambiarlo todo. Para cientos de miles de inmigrantes, quedarse sin este amparo migratorio significa enfrentar la incertidumbre, el riesgo de detención y, en algunos casos, la deportación. Las historias de venezolanos afectados por las decisiones del gobierno de Donald Trump ahora forman parte de una batalla judicial que busca frenar el retiro de estas protecciones.

En documentos presentados ante un tribunal federal de apelaciones, beneficiarios del TPS relataron las consecuencias de perder su estatus. Entre los testimonios figuran detenciones migratorias, expulsiones a terceros países, denuncias de tortura y muertes bajo custodia migratoria o en sus países de origen.

Uno de los casos es el de Carlos Ernesto Sánchez Villa, quien fue deportado a Liberia después de ser detenido. Allí contrajo malaria y permaneció hospitalizado durante una semana.

En su declaración, describió el impacto que la experiencia dejó en su familia y advirtió que las secuelas psicológicas podrían acompañarlos durante años.

Otros testimonios incluyen el de mujeres embarazadas que huyeron a terceros países tras ser deportadas a Venezuela y relatos de personas encarceladas en instalaciones donde denunciaron abusos.

Para las organizaciones defensoras de los inmigrantes, estos casos muestran el peligro que enfrentan algunas personas cuando pierden su protección migratoria y quedan expuestas a procesos de expulsión.

Todd Schulte, presidente de FWD.us, cuestionó las consecuencias humanas de estas medidas. “¿Cuántas personas tienen que morir cuando son deportadas?”, preguntó.

El TPS, creado por el Congreso en 1990, permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en Estados Unidos y, si cumplen los requisitos, obtener autorización de trabajo.

Sin embargo, la administración Trump ha impulsado la cancelación de varias designaciones. La Corte Suprema permitió avanzar con la eliminación de protecciones para venezolanos mientras continúan disputas judiciales, aunque cada litigio tiene sus propios alcances.

La preocupación no se limita a Venezuela. Beneficiarios de El Salvador, Ucrania y Sudán también esperan definiciones sobre sus permisos y la continuidad de sus protecciones, después de que el Departamento de Seguridad Nacional aplazara anuncios sobre sus designaciones.

En el caso venezolano, organizaciones legales reportaron numerosas detenciones entre personas consultadas que perdieron el TPS. Algunas consiguieron su liberación mediante recursos judiciales; otras denunciaron expulsiones a países con los que no tenían vínculos.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió su postura y afirmó que busca destinos considerados seguros para quienes son deportados.

Mientras avanzan los litigios, miles de familias siguen sin saber qué ocurrirá con su futuro migratorio.

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