DHS mantiene la protección del TPS para ciertos inmigrantes y aplaza una decisión clave

Miles de inmigrantes ucranianos y sudaneses podrán seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos sin temor inmediato a ser deportados, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara que sus protecciones migratorias se mantendrán vigentes mientras el Gobierno define su futuro.

La decisión representa un alivio temporal para quienes estaban a punto de perder el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa humanitario que permite a ciudadanos de determinados países permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense cuando regresar a sus lugares de origen resulta inseguro.

De acuerdo con información publicada por CBS News, las protecciones de ambos grupos tenían como fecha de vencimiento el lunes. Sin embargo, el DHS aclaró el domingo que todavía no había tomado una decisión definitiva sobre la continuidad de estos beneficios.

“Las decisiones finales sobre el futuro de los programas de inmigración humanitaria se tomarán en el momento oportuno”, señaló el departamento, según el reporte del medio estadounidense.

La dependencia también indicó que, hasta que se anuncien esas determinaciones, los ciudadanos de Ucrania y Sudán inscritos en el TPS “mantendrán la protección”.

El TPS sigue bajo presión durante el Gobierno de Trump

La medida contrasta con la estrategia migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha impulsado la eliminación de protecciones temporales para inmigrantes de distintos países.

Funcionarios del Gobierno han cuestionado el TPS al considerarlo una política que, a su juicio, se ha extendido de manera excesiva y ha permitido que personas permanezcan en Estados Unidos más allá de lo previsto inicialmente.

Durante el último año y medio, la administración ha retirado protecciones a más de un millón de inmigrantes de distintas nacionalidades, entre ellas personas originarias de Afganistán, Haití y Venezuela, de acuerdo con los datos citados por el mismo medio.

En ese contexto, la continuidad provisional del TPS para ucranianos y sudaneses mantiene abierta la posibilidad de que miles de personas conserven sus permisos de trabajo y su protección frente a la deportación.

¿Cuántos inmigrantes dependen de esta protección?

El programa para ciudadanos de Ucrania se anunció en 2022, después de la invasión rusa a gran escala. En marzo de 2025, más de 100,000 ucranianos estaban inscritos en el TPS, según las cifras recogidas por el medio.

En el caso de Sudán, el programa lleva vigente desde finales de la década de 1990, debido a los conflictos armados y la inestabilidad política. Para marzo de 2025, alrededor de 1,800 ciudadanos sudaneses contaban con esta protección.

El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 y permite conceder protección temporal contra la deportación y autorización de empleo a personas elegibles de países afectados por conflictos, desastres u otras circunstancias extraordinarias.

Por ahora, la decisión del DHS evita que las protecciones de estos dos grupos terminen en la fecha prevista. Sin embargo, la medida no garantiza una extensión permanente: el futuro de miles de inmigrantes dependerá del anuncio definitivo del Gobierno estadounidense.

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