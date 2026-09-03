Freno judicial mantiene vigente la ciudadanía por nacimiento ante nuevo plan de Trump

Un nuevo revés judicial vuelve a poner en el centro del debate la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. La jueza federal Deborah Boardman ordenó suspender temporalmente una nueva disposición de la administración de Donald Trump que buscaba limitar quién puede obtener la ciudadanía estadounidense al nacer.

La resolución representa otro obstáculo para la política migratoria del presidente y ocurre después de que la Corte Suprema rechazara en junio su primer intento de restringir este derecho mediante una orden ejecutiva.

Esta vez, el gobierno había presentado una versión más limitada de la medida. La orden firmada por Trump buscaba impedir que determinados niños nacidos en territorio estadounidense fueran reconocidos automáticamente como ciudadanos cuando sus padres fueran considerados “enemigos extranjeros”, empleados de gobiernos extranjeros o estuvieran relacionados con los llamados casos de turismo de nacimiento.

La jueza cuestiona la constitucionalidad de la medida

Boardman consideró que los demandantes tienen posibilidades importantes de demostrar que la nueva orden viola las garantías establecidas por la Decimocuarta Enmienda, cuyo texto establece que son ciudadanos “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.

La jueza no entró a analizar de manera exhaustiva cada una de las excepciones planteadas por el gobierno. En cambio, se apoyó en la decisión previa de la Corte Suprema y sostuvo que ese fallo sigue siendo la referencia jurídica que debe aplicarse.

“La Orden Ejecutiva de 2026 es casi con toda seguridad inconstitucional en lo que respecta al grupo certificado”, escribió Boardman, al señalar que la Corte Suprema ya había establecido que los niños incluidos en esa categoría tienen derecho a la ciudadanía desde su nacimiento.

El caso fue impulsado por varios inmigrantes y la organización CASA, quienes argumentaron que la administración está intentando ampliar excepciones históricas que, según ellos, son mucho más específicas.

Los abogados de los demandantes también advirtieron sobre el riesgo de que un niño pierda su derecho a la ciudadanía debido a acusaciones contra sus padres que posteriormente resulten falsas.

Trump mantiene el pulso sobre la ciudadanía

La Casa Blanca todavía no ha respondido públicamente al fallo, mientras que los abogados del gobierno defienden que la resolución de la Corte Suprema de junio no eliminó todas las posibles excepciones a la ciudadanía por nacimiento.

En documentos judiciales, el Departamento de Justicia (DOJ) sostuvo que aquella decisión estableció que los hijos de inmigrantes temporales o sin estatus legal no están automáticamente excluidos de la ciudadanía, pero no determinó que todos los niños nacidos de esos padres sean ciudadanos “sin excepciones”.

La discusión ahora se concentra precisamente en hasta dónde pueden llegar esas excepciones.

La nueva orden de Trump también contemplaba restricciones relacionadas con el turismo de nacimiento, término utilizado para describir los viajes a Estados Unidos con el propósito de dar a luz en el país.

La lucha legal continuará mientras el tribunal analiza el fondo del caso. Por ahora, la decisión de Boardman impide que el gobierno aplique la nueva política contra el grupo de demandantes, manteniendo vigente la protección de la ciudadanía estadounidense al nacer para las personas alcanzadas por el fallo.

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