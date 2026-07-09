Trump busca que el Supremo reabra el caso sobre la ciudadanía por nacimiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que solicitará “inmediatamente” una audiencia ante el Tribunal Supremo, después de que este considerara ilegal limitar la ciudadanía por nacimiento por ser un derecho constitucional.

“Solicitaré INMEDIATAMENTE una nueva audiencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta aberración jurídica destruirá a Estados Unidos si no modifican su decisión, que es una absoluta locura!”, publicó el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Según Trump, desde que el Supremo fallara el 30 de junio contra su orden ejecutiva para restringir este derecho de ciudadanía, “están colocando letreros y vallas publicitarias por toda la frontera sur y en México anunciando la ciudadanía por derecho de nacimiento, con ofertas de ‘partos a partir de $4.000‘”.

El Supremo de Estados Unidos falló contra el decreto de Trump que limitaba la ciudadanía de personas nacidas en territorio estadounidense al ser hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

“Además, están apareciendo carteles similares por todo nuestro país. Esta estafa generará miles de millones de dólares de forma ilegal, otorgando la ciudadanía a cualquiera que esté dispuesto a pagar”, dijo Trump en su alegato para pedir a la Corte Suprema revisar su decisión.

El presidente de Estados Unidos cree que la decisión del Supremo “será, con diferencia, la principal vía para obtener la ciudadanía, permitiendo después que el resto de la familia se una al beneficiario”: “Es insostenible”, añadió.

El dictamen del Supremo reconoció que “los niños nacidos en los Estados Unidos de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción”, por lo que “son ciudadanos desde el nacimiento en virtud de la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda“.

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados que componen la corte y mantiene una interpretación de la Constitución que durante más de 150 años considera estadounidense a casi cualquier persona —existen excepciones como los hijos de funcionarios diplomáticos— que nazca dentro del país.

Trump había prometido en campaña limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día en que asumió su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que inauguró un periodo de restrictivas políticas antiinmigración.

Signs and Billboards are being put up all over our Southern Border, and Mexico, advertising BIRTHRIGHT CITIZENSHIP, with “Deliveries starting at $4000.” Likewise, similar signs going up all over our Country. Billions of Dollars will be illegally made by this SCAM, with? pic.twitter.com/r65AYqPDFj — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 8, 2026

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