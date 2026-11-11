La Casa Blanca amenaza con investigar a demócratas que preparan pesquisas contra Trump

La Casa Blanca elevó el enfrentamiento con los demócratas del Congreso al advertir que sus próximas investigaciones contra el gobierno de Donald Trump podrían tener consecuencias penales. La amenaza quedó plasmada en una carta enviada al representante Robert Garcia, quien encabezará el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes cuando la nueva mayoría demócrata asuma en enero de 2027.

El documento, firmado por Will Scharf, principal asesor legal de la Casa Blanca, está fechado el 10 de noviembre y fue dado a conocer públicamente este miércoles. En él, el funcionario cuestiona la legitimidad de las investigaciones que los demócratas preparan contra el presidente y sus colaboradores.

?White House's William Scharf letter to new Congressional majority threatens lawmakers with criminal prosecution.?



Legally repulsive, ignores Constitution (Speech or Debate Clause), may trigger law on "corruptly" by "threatening letter or communication" obstructing Congress. pic.twitter.com/cXLSZCXYa7 — Ryan Goodman (@rgoodlaw) November 11, 2026

La Casa Blanca advierte sobre delitos

En la carta, Scharf sostiene que el Congreso tiene facultades para investigar asuntos relacionados con sus responsabilidades legislativas, pero no puede utilizar ese poder para intimidar a funcionarios o interferir en las actividades legítimas del Ejecutivo.

El asesor acusa a los demócratas de utilizar sus futuras investigaciones para “acosar y engrandecer, en lugar de promover algún fin legislativo legítimo”.

También advierte que las amenazas dirigidas a funcionarios para disuadirlos de continuar en sus cargos, así como el uso de citaciones ilegales para vulnerar derechos constitucionales, podrían constituir conductas delictivas y justificar una investigación.

La advertencia representa una escalada en la confrontación entre el gobierno de Trump y los legisladores que se preparan para ejercer la supervisión del Poder Ejecutivo.

Trump endurece su postura ante el Congreso

La carta también refleja la postura que el presidente ha expresado públicamente frente a las investigaciones que preparan los demócratas.

El sábado 7 de noviembre, Trump pidió al Departamento de Justicia (DOJ) investigar lo que calificó como un acto criminal por parte de legisladores demócratas, a quienes acusó de amenazar a funcionarios y otras personas con investigaciones y posibles procesos de destitución.

Posteriormente, el fiscal general Todd Blanche evitó descartar que los legisladores pudieran enfrentar consecuencias penales, aunque tampoco confirmó que existiera una investigación abierta ni identificó un delito específico.

Demócratas preparan investigaciones para 2027

El trasfondo de la advertencia es el cambio de control en el Congreso. A partir de enero, los demócratas tendrán mayoría en la Cámara de Representantes y podrán utilizar las facultades de sus comités para solicitar documentos, convocar audiencias y emitir citaciones.

Entre los asuntos que anticipan revisar están las decisiones de la administración Trump y las actuaciones de distintas dependencias federales.

La carta de Scharf deja claro que la Casa Blanca cuestionará las investigaciones que considere ajenas a un propósito legislativo legítimo y abre la puerta a posibles acciones contra quienes las impulsen.

Sin embargo, la advertencia legal no equivale a una investigación penal formal ni significa que los legisladores hayan sido acusados de algún delito.

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