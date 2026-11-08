Todd Blanche amenaza a demócratas con procesos penales si buscan investigar o responsabilizar a Trump y su gabinete

El fiscal general, Todd Blanche, abrió la puerta a posibles investigaciones y procesos penales contra legisladores demócratas que utilicen el control del Congreso para exigir responsabilidades a Donald Trump y a integrantes de su administración, luego de que la oposición anunciara que impulsará investigaciones sobre el gobierno republicano.

En una entrevista con CNN, Blanche, quien anteriormente fue abogado personal del mandatario, evitó descartar que el Departamento de Justicia investigue a congresistas demócratas por sus declaraciones sobre posibles juicios políticos, investigaciones legislativas y acciones contra funcionarios de la Casa Blanca. “Depende de lo que se diga. Podría haberlo”, respondió cuando le preguntaron si las expresiones de los legisladores podrían representar indicios de delitos.

El funcionario cuestionó particularmente las advertencias del representante Robert García, demócrata por California, quien se perfila para encabezar el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y anticipó que los funcionarios de Trump deberían prepararse legalmente ante las investigaciones que podría emprender el Congreso. Blanche calificó de preocupante la posibilidad de que García y otros legisladores investiguen a integrantes del gabinete presidencial, empresas privadas y personas relacionadas con el mandatario.

“Hablan de ir a por prácticamente todos los miembros del gabinete. Hablan de juicios políticos. Hablan de ir a por empresas”, señaló. El fiscal general también aseguró que el Departamento de Justicia defenderá legalmente a los funcionarios de la administración republicana que enfrenten acciones de los demócratas, incluido Stephen Miller, próximo jefe de gabinete de Trump y arquitecto de su política migratoria.

“Si intenta ir contra Stephen Miller (…) por supuesto que el Departamento de Justicia estará ahí para defenderlo”, afirmó.

CNN’s Dana Bash: “President Trump said, ‘I am ordering the Department of Justice to look into this criminal act.’ Are you going to follow that order and investigate Democratic members of Congress? And what is the criminal act you think he's referring to?”



Attorney General Todd? pic.twitter.com/RBn42sZvhH — RedWave Press (@RedWavePress) November 8, 2026

Trump ordena investigar a sus adversarios políticos

Las declaraciones de Blanche se produjeron después de que Trump ordenara el sábado al Departamento de Justicia investigar a legisladores demócratas, a quienes acusó de amenazar a funcionarios de su administración, aliados republicanos y donantes. En una publicación en Truth Social, el presidente calificó esas advertencias como “extorsión al más alto nivel” y exigió que los responsables rindieran cuentas. Incluso señaló directamente a la senadora Elissa Slotkin, demócrata por Michigan, y escribió que “el encarcelamiento debería ser contra estos EXTORSIONISTAS”.

La confrontación ocurre después de las elecciones legislativas de medio mandato, en las que los demócratas obtuvieron una contundente victoria y recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. García defendió la facultad constitucional de supervisión legislativa y acusó al fiscal general de concentrarse en proteger al presidente y sus colaboradores, en lugar de garantizar la independencia del Departamento de Justicia.

“Pueden ir contra nosotros como quieran. No vamos a dejarnos intimidar”, respondió el congresista. Los demócratas anticipan investigaciones sobre presuntas irregularidades de Trump, sus familiares y aliados empresariales, además de posibles juicios políticos contra integrantes del gabinete, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El enfrentamiento plantea interrogantes sobre la separación de poderes y la posibilidad de utilizar las instituciones federales para presionar a adversarios políticos. Hasta el domingo no estaba claro si el Departamento de Justicia había abierto formalmente alguna investigación ni qué conducta específica consideraría delictiva.

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