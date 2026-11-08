“Stephen Miller es un xenófobo peligroso. ¡Despídanlo hoy mismo!”, exige Hakeem Jeffries

Hakeem Jeffries, líder demócrata de la Cámara de Representantes, se volcó en contra de Stephen Miller, propuesto por el presidente Donald Trump para ocupar el puesto de jefe de gabinete.

El ajuste obligado después de que el Partido Republicano fue avasallado por los demócratas permitiendo que en las elecciones intermedias le arrebataran el control tanto de la Cámara de Representantes como el Senado, además de sufrir derrotas en estados anteriormente considerados bastiones conservadores como son. Texas, Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur, se reflejó en la remoción de Susie Wiles como jefa de gabinete saliente de la Casa Blanca.

Para cubrir dicha plaza, el jefe de la nación nombró a Stephen Miller quien es considerado verdadero promotor de la política antinmigrante y las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal adoptadas por la Casa Blanca.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete”, escribió en Truth Social el magnate neoyorquino.

President Trump is the most transformative political leader in American History ? and he has single-handedly saved America from those who would destroy it.



It has been the privilege of my lifetime to have served on his team from Day One, and I am honored beyond words to serve? — Stephen Miller (@StephenM) November 6, 2026

La designación de inmediato causó desagrado entre los miembros de mayor peso en el Partido Demócrata al anticipar que, durante el par de años restantes de la administración Trump, la persecución de inmigrantes tenderá a intensificarse.

Stephen Miller is a dangerous xenophobe and reckless extremist who has American blood on his hands.



His presence in government should be eradicated like a malignant tumor.



Fire him today. — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) November 6, 2026

A través de una publicación compartida en la plataforma X, Hakeem Jeffries exigió el despido del californiano de 41 años quien durante una década no ha dejado de asesorar a Trump hasta ocupar uno de los cargos de mayor peso en el organigrama de la Casa Blanca.

“Stephen Miller es un xenófobo peligroso y un extremista imprudente con las manos manchadas de sangre estadounidense. Su presencia en el gobierno debe ser erradicada como un tumor maligno. ¡Despídanlo hoy mismo!”, enfatizó.

A pesar de la incomodidad que les causa el nuevo jefe de gabinete a los adversarios de Trump, sólo el presidente está facultado para destituirlo.

Sin embargo, los demócratas pueden recurrir a la estrategia de abrir investigaciones legislativas y de supervisión sobre las acciones, políticas o el desempeño de Miller, esto con el objetivo de exhibir alguna irregularidad que termine por incomodar a Donald Trump para removerlo de su cargo.

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