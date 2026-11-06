La aliada de Trump que vigiló las elecciones renuncia tras la derrota republicana

La salida de Harmeet Dhillon, una de las funcionarias más cercanas a Donald Trump dentro del Departamento de Justicia (DOJ), abrió un nuevo capítulo en la reorganización del gobierno republicano, a días de que los demócratas consiguieran una contundente victoria en las elecciones de medio mandato y recuperaran el control del Congreso.

Dhillon presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre como responsable de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto nivel de esa dependencia que abandona el gobierno tras los resultados electorales.

Sin embargo, la abogada aseguró que su decisión no fue una consecuencia de la derrota republicana. En declaraciones a Fox News, explicó que había comunicado su intención de regresar al ejercicio privado de la abogacía tres semanas antes de los comicios y que Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, le pidió permanecer en el puesto hasta después de las elecciones.

“Mi decisión, mi elección”, sostuvo Dhillon al explicar su salida. También afirmó que consideraba haber cumplido los objetivos que la llevaron a Washington.

Su salida tiene especial relevancia por el papel que desempeñó en la transformación de una de las oficinas más importantes del Departamento de Justicia. Desde que asumió el cargo en abril de 2025, impulsó un cambio de prioridades que puso en el centro varias de las principales causas políticas de Trump.

Entre sus iniciativas estuvo presionar a los estados para que entregaran información detallada de sus padrones electorales, una estrategia que enfrentó repetidos reveses judiciales. También coordinó el despliegue de aproximadamente 1,000 observadores electorales federales durante las elecciones de medio mandato, en lo que el Departamento de Justicia presentó como su mayor operativo de vigilancia electoral.

La funcionaria también encabezó investigaciones contra universidades de élite por sus políticas de diversidad y admisión, además de impulsar acciones relacionadas con el antisemitismo en los campus.

Una gestión marcada por las críticas

Su administración provocó fuertes cuestionamientos de antiguos integrantes del Departamento de Justicia. Stacey Young, exabogada de la División de Derechos Civiles, la acusó de utilizar las facultades de la institución para impulsar objetivos políticos y describió su gestión como una de las más destructivas en la historia de esa oficina.

Más de tres cuartas partes del personal que trabajaba en la división al comienzo del segundo mandato de Trump terminaron abandonando sus puestos. Dhillon llegó a celebrar esas salidas como la mayor depuración de personal en la historia del departamento.

El fiscal general Todd Blanche confirmó su renuncia y agradeció su trabajo. “Ha defendido las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos”, escribió.

Por ahora, la renuncia de Dhillon es la primera salida de alto nivel confirmada en el Departamento de Justicia tras el revés electoral republicano.

Today, I accepted the resignation of Assistant Attorney General Harmeet Dhillon, who led the Civil Rights Division with conviction the past 18 months. She has defended the civil liberties of every American and enforced the law without fear or favor. The Department is grateful for? — Attorney General Todd Blanche (@AGToddBlanche) November 5, 2026

Sigue leyendo: