AILA exige al nuevo Congreso una reforma migratoria y poner freno a los abusos

La victoria demócrata en las elecciones de medio mandato abrió un nuevo escenario político en Washington y también una oportunidad para reactivar el debate sobre una reforma migratoria. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) pidió a la nueva mayoría del Congreso pasar de las promesas electorales a medidas concretas que permitan modernizar el sistema migratorio y exigir cuentas al gobierno de Donald Trump.

A través de un comunicado, la organización instó a los legisladores a utilizar sus facultades de supervisión y su autoridad legislativa para garantizar que las leyes de inmigración se apliquen de manera legal, justa y efectiva.

Jeff Joseph, presidente de AILA, consideró que el resultado electoral ofrece la posibilidad de sustituir la confrontación política por soluciones prácticas. También subrayó que el nuevo Congreso tiene la responsabilidad de impulsar cambios que beneficien a las familias, las empresas y las comunidades estadounidenses.

“Los votantes han elegido un nuevo rumbo en el Congreso, brindándonos la oportunidad de reemplazar el caos con rendición de cuentas y las posturas políticas con soluciones prácticas”, afirmó Joseph.

El dirigente también defendió la necesidad de trabajar de manera bipartidista para construir un sistema migratorio moderno, con reglas claras y procedimientos que respeten los derechos de las personas.

Cinco prioridades para cambiar el sistema migratorio

Ben Johnson, director ejecutivo de la asociación, advirtió que durante demasiado tiempo el debate migratorio se ha presentado como una elección entre seguridad fronteriza y trato justo a los inmigrantes, cuando, desde su perspectiva, ambos objetivos pueden coexistir.

“Podemos tener una frontera ordenada y segura, una aplicación efectiva de la ley, el debido proceso, vías de inmigración legales que satisfagan las necesidades de nuestra economía y nuestras familias, y un sistema de asilo que sea eficiente y justo”, señaló.

Para respaldar su propuesta, AILA presentó el documento “Una mejor manera de abordar la inmigración: Principios para el futuro de Estados Unidos”, que establece cinco líneas de acción:

Recuperar la confianza pública mediante supervisión independiente y garantías de debido proceso.

Garantizar el estado de derecho y una aplicación proporcional de las leyes, sin descuidar la seguridad fronteriza.

Crear soluciones para los inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos.

Modernizar la inmigración legal de acuerdo con las necesidades económicas, laborales y familiares.

Fortalecer el sistema de asilo con procedimientos más ágiles y recursos suficientes.

El llamado llega mientras los demócratas se preparan para asumir el control de ambas cámaras en enero de 2027. Su mayoría les dará nuevas facultades de supervisión sobre la administración Trump, aunque convertir las propuestas de AILA en leyes requerirá negociaciones políticas y respaldo legislativo.

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