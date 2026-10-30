Green Card en pausa, Trump consigue frenar la reapertura de la lotería de visas

La lotería de visas para obtener la Green Card seguirá suspendida, al menos por ahora. Un tribunal federal de apelaciones dio un respiro a la administración de Donald Trump al frenar la orden que obligaba al gobierno a reabrir el registro del programa para el año fiscal 2027.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito permite al Departamento de Estado mantener detenido el proceso mientras avanza la apelación. El fallo representa un revés para quienes buscaban recuperar esta vía de inmigración legal a Estados Unidos.

El programa, conocido oficialmente como Visa de Diversidad, ofrece hasta 55,000 visas anuales a personas de países con niveles históricamente bajos de inmigración estadounidense. Para muchos solicitantes, participar en el sorteo es una oportunidad de conseguir la residencia permanente, conocida como Green Card.

La disputa comenzó en agosto, cuando el bufete de inmigración Red Eagle Law demandó al secretario de Estado, Marco Rubio, por la falta de apertura del registro correspondiente a 2027.

El 14 de octubre, una jueza federal concedió una orden preliminar que exigía al gobierno anunciar las fechas de inscripción antes del 29 de octubre y abrir el registro antes del 1 de noviembre.

Sin embargo, el gobierno de Trump apeló y pidió suspender esa instrucción. El Noveno Circuito aceptó la solicitud al considerar que probablemente el gobierno tendría éxito en su argumento de que el bufete no tenía legitimación para presentar la demanda.

Los jueces aclararon que no respaldaban la decisión del Departamento de Estado de no abrir la inscripción. No obstante, concluyeron que Red Eagle no había demostrado contar con fundamentos suficientes para continuar el litigio en esos términos.

Curtis Morrison, propietario del bufete, adelantó que buscará otras vías legales para cuestionar la suspensión del programa.

La pausa se remonta a diciembre pasado, cuando la administración Trump suspendió la lotería después de que un ciudadano portugués que había obtenido una visa mediante este mecanismo fuera señalado como sospechoso de varios asesinatos en tiroteos en Rhode Island y Massachusetts. El hombre fue encontrado muerto por suicidio.

El caso se suma a otras medidas del gobierno para endurecer la inmigración legal, entre ellas mayores controles para algunos solicitantes de la residencia permanente, cambios en tarifas migratorias y restricciones a programas de visas de trabajo.

Por ahora, la batalla judicial sigue abierta. La decisión del tribunal no elimina definitivamente la lotería de visas, pero deja en suspenso su reapertura.

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