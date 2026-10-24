Las aprobaciones de ciudadanía se desploman y los inmigrantes esperan cada vez más

Obtener la ciudadanía estadounidense se ha convertido en una espera cada vez más larga para miles de inmigrantes. Un año después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las aprobaciones de naturalización se desplomaron y los tiempos para completar el trámite se extendieron, dejando a muchas personas en la incertidumbre pese a contar con una green card o tarjeta de residencia permanente.

Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), citados en un reporte periodístico de referencia, muestran que la agencia resolvió aproximadamente 71,000 casos entre abril y junio de 2026, frente a unos 265,000 durante el mismo periodo de 2025. La caída representa cerca de 73% menos casos resueltos.

“El drástico descenso en la naturalización que observamos en los datos no tiene precedentes”, afirmó Lucia Martel Dow, directora de la Campaña Nuevos Americanos del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

La reducción ocurre mientras el gobierno federal endurece los controles migratorios y modifica los procedimientos para quienes buscan convertirse en ciudadanos.

Net negative migration for the first time in HALF a CENTURY.



Americans are amassing victories NEVER seen before thanks to President Trump.



We will continue to grow our efforts to fulfill the mandate given to this administration. pic.twitter.com/iO1etAQaMh — Homeland Security (@DHSgov) October 2, 2026

Las green cards no evitan las largas esperas

Tener una green card permite vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos, pero no convierte automáticamente a su titular en ciudadano. Para obtener la naturalización, los residentes deben cumplir los requisitos legales, presentar su solicitud y superar las evaluaciones correspondientes.

Sin embargo, los retrasos están complicando ese camino. El tiempo promedio de espera para una solicitud de ciudadanía pasó de poco más de siete meses a principios de año a más de 12 meses en agosto, según los datos citados en el reporte.

En algunas oficinas regionales, como Baltimore, Boise, Fort Myers y Fresno, las demoras alcanzan los 15 meses o más. A ello se suman los retrasos para participar en la ceremonia de juramento, el último paso para convertirse formalmente en ciudadano estadounidense.

Zach Kahler, portavoz del USCIS, defendió los cambios implementados por la administración. En un comunicado, aseguró que la agencia está reforzando los procesos de revisión y verificación para garantizar que la ciudadanía se otorgue únicamente a quienes cumplen los requisitos.

El temor también frena las solicitudes de ciudadanía

Las demoras no son el único obstáculo, las solicitudes de naturalización también disminuyeron en varias ciudades durante el año fiscal 2026. En Seattle bajaron 35%; en Chicago, 40%, y en Phoenix, 48%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los defensores de los inmigrantes relacionan esta tendencia con el endurecimiento de las políticas migratorias y el temor a llamar la atención de las autoridades.

José, un inmigrante peruano de 70 años que llegó a Estados Unidos en 2017, relató que llevaba casi un año esperando una entrevista después de presentar su solicitud.

“Quiero ser ciudadano porque ser parte de este país es un privilegio”, dijo, según el reporte. También explicó que lleva consigo su tarjeta de residencia, aunque su objetivo es obtener la ciudadanía.

El panorama refleja una dificultad creciente para quienes buscan mayor estabilidad en Estados Unidos. Aunque la residencia permanente permite establecerse legalmente en el país, la espera para obtener la ciudadanía puede afectar planes familiares, oportunidades de participación electoral y la sensación de seguridad de quienes llevan años construyendo su vida allí.

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