Una red cobraba hasta $40 mil por matrimonios falsos para obtener la green card

La promesa de conseguir beneficios migratorios habría terminado convertida en un negocio de millones de dólares. En Massachusetts, seis personas fueron acusadas de participar en una presunta red de matrimonios fraudulentos que cobraba hasta $40,000 por enlace para ayudar a inmigrantes en situación irregular a conseguir una green card.

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts, la presunta operación habría funcionado durante más de diez años. Jennifer González, de 43 años, es señalada como la supuesta responsable de organizar los enlaces entre inmigrantes y ciudadanos estadounidenses a cambio de importantes sumas de dinero.

Las autoridades estiman que la organización habría facilitado entre 18 y 20 matrimonios al año. Los cobros generalmente oscilaban entre $38,000 y $40,000 por pareja, mientras que González habría obtenido cientos de miles de dólares anuales y millones en total, según los documentos judiciales.

Six individuals in Massachusetts have been charged with allegedly arranging sham marriages to fraudulently obtain immigration status for illegal aliens. The organization’s leader has allegedly been orchestrating sham marriages for illegal aliens to enable them to fraudulently? pic.twitter.com/lX4DmIPNqr — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 21, 2026

Junto con González fueron acusados Erica Daniels, Chreise Alejandro, Amara Pugh, Jessica Tavares y Jaylin Hill. Los cargos incluyen presunta conspiración para cometer fraude matrimonial y delitos relacionados con el alojamiento de inmigrantes en situación irregular.

Así operaba la presunta red de matrimonios fraudulentos

Según la acusación, González habría instruido a sus clientes para que aparentaran mantener una relación sentimental auténtica con sus supuestos cónyuges. Entre las prácticas señaladas estaban abrir cuentas bancarias conjuntas, contratar seguros de vida y tomarse fotografías como si fueran parejas reales.

La presunta organización también habría establecido pagos mensuales de $500 a los supuestos cónyuges o a personas cercanas, con el objetivo de sostener la apariencia de un matrimonio legítimo ante las autoridades migratorias.

La investigación incluye grabaciones de audio y video en las que González supuestamente acepta un anticipo de $3,000 y participa en la preparación de un contrato de préstamo simulado. De acuerdo con los fiscales, el documento habría sido diseñado para ocultar el verdadero propósito del acuerdo.

Las ganancias habrían llegado hasta República Dominicana

La Fiscalía sostiene que parte de las ganancias se destinó a comprar negocios e invertir en bienes raíces en República Dominicana. Además, González habría recibido más de $120,000 en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) mientras presuntamente dirigía la operación.

Las autoridades también investigan declaraciones que algunos acusados habrían presentado para obtener beneficios públicos, en las que supuestamente negaron estar casados pese a haber iniciado trámites migratorios en nombre de sus presuntas parejas.

Los seis enfrentan cargos federales que contemplan posibles penas de prisión y multas de hasta $250,000 por cargo, aunque las sanciones dependerán del resultado del proceso judicial y de las decisiones del juez.

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