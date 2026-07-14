Una mujer se declaró culpable de casarse con más de 12 hombres en Las Vegas para estafarlos

Una mujer de Las Vegas se declaró culpable de un plan en el que se casó con más de una docena de hombres para financiar su adicción al juego, que ascendía a 300,000 dólares.

Las Vegas es conocida como la capital mundial de las bodas, con leyes matrimoniales que facilitan el matrimonio.

Jiaying Chen, de 33 años, se aprovechó de la laxa legislación matrimonial de la ciudad para casarse con hombres que conoció en línea y estafarlos por decenas de miles de dólares, según la policía.

Chen se declaró culpable de un cargo de bigamia y un cargo de obtención de dinero mediante engaño por un monto superior a 100,000 dólares, según informó su abogado, Thomas Wells, a The Independent.

El abogado de Chen indicó que la audiencia de sentencia está programada para el 20 de agosto.

Chen conocía a hombres en redes sociales y rápidamente les proponía matrimonio, informó el Review-Journal, citando a la policía. Según los informes, ella pedía dinero, alegando a menudo que necesitaba ayudar a un familiar enfermo en China.

“Una vez que Chen recibía el dinero, cortaba toda comunicación con ellos”, declaró la policía.

“Cuando Chen dejó de comunicarse con ellos, algunos de los hombres solicitaron la anulación del matrimonio ante los tribunales, pero otros afirmaron seguir casados ​​con ella”.

Entre marzo de 2019 y mayo de 2024, Chen obtuvo siete certificados de matrimonio de la Oficina de Licencias de Matrimonio del Condado de Clark, según informó el Review-Journal, citando un informe de arresto del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

Tras ser arrestada en 2024 por múltiples cargos de bigamia y robo, Chen fue puesta en libertad y luego desapareció. Según los informes, la mujer fue arrestada nuevamente en Las Vegas el mes pasado.

Desde su arresto inicial, Chen utilizó el alias de Vicky Liang para obtener siete certificados de matrimonio más del Condado de Clark, informó la policía.

Las autoridades informaron que Chen perdió más de 300.000 dólares en el casino Wynn del Strip de Las Vegas el año pasado, y que “aparentemente el dinero que ha obtenido lo destina al juego y no a familiares en el extranjero”.

Un hombre declaró que Chen le pidió 23,000 dólares para ayudar a un familiar enfermo inmediatamente después de casarse. Dos semanas después de recibir el dinero, Chen le dijo que “ya no quería estar casada con él”, según la policía.

Otro hombre declaró que ella le sugirió ahorrar para una casa, por lo que él le dio unos 30,000 dólares. “Una vez que le dio el dinero a Chen, ella dejó de hablarle y él no pudo encontrarla”, informó la policía.

En 2024, Chen admitió ante la policía que “solo realiza matrimonios falsos en Las Vegas porque es muy fácil casarse allí”.

Austin Beaumont, fiscal adjunto principal del condado de Clark, declaró en el Review-Journal sobre el acuerdo de culpabilidad: “Permitirá a las víctimas de estos delitos presentar informes de restitución ante el tribunal y, idealmente, obtener el reembolso de la acusada por el dinero que ha sustraído”.

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