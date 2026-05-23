Joven de Florida es acusada de estafar a hombre con discapacidad mediante la aplicación de citas Facebook Dating

Una mujer de Florida utilizó la aplicación de citas de Facebook para convencer a un hombre discapacitado de que estaba “atrapada en una relación de violencia doméstica” y que “necesitaba dinero para escapar”.

“Si alguien es tan ingenuo como para enviar dinero, es su responsabilidad”, declaró Gianna Abel-Venezia a la policía, según un comunicado de prensa publicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Marion.

“Admitió que sabía que lo que hizo era técnicamente incorrecto”, afirma el comunicado. “Lo que no esperaba era descubrir que estafar a la gente es, de hecho, ilegal”.

La policía afirma que Abel-Venezia conoció a la víctima en Facebook Dating y comenzaron a hablar por teléfono. Presuntamente, fingió estar “atrapada” en una relación abusiva y afirmó que necesitaba ayuda para salir de ella.

“Para que la historia resultara creíble, incluso envió fotos que parecían mostrar lesiones”, indica la oficina del sheriff. “Sintiendo lástima por su situación, la víctima le envió dinero”.

La policía afirma que Abel-Venezia “continuó con la estafa”, y la víctima le envió más de 2,000 dólares a pesar de no haberla visto ni conocido nunca.

“Cuando la víctima descubrió que le habían mentido y confrontó a Abel-Venezia, ella admitió que solo hablaba con él por dinero y porque era discapacitado”, alega la oficina del sheriff. “También le dijo que llevaba haciendo esto a la gente desde 2025 y que, según ella, ‘no hay nada que pueda pasar'”.

La víctima declaró a la policía que sintió lástima por Abel-Venezia tras conocerla en línea y decidió ayudarla económicamente para “escapar” de la relación falsa. Abel-Venezia pidió a la policía que se disculpara con la víctima en su nombre.

Abel-Venezia enfrenta cargos por fraude patrimonial o fraude organizado. Debe comparecer ante el tribunal para la lectura de cargos el 23 de junio.

Las autoridades han solicitado a cualquier persona con historias o denuncias similares que involucren a Abel-Venezia que se presente y hable con los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO).

Sigue leyendo:

– La estafa del “ticket impago”: así funciona el fraude por SMS que afecta sobre todo a latinos.

– Estafas en Facebook dejan $794 millones en pérdidas y demandan a Meta por falta de protecciones.