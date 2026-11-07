Robert Garcia lanza advertencia a Miller y Blanche responde: “Todo el DOJ es su abogado”

Stephen Miller acaba de recibir una advertencia desde el Congreso y una respuesta de respaldo desde el propio Departamento de Justicia (DOJ). Después de que el representante demócrata Robert Garcia prometiera investigarlo por su papel en la política migratoria de Donald Trump, el fiscal general Todd Blanche salió en su defensa con un mensaje que elevó la confrontación política.

“Stephen Miller ya tiene abogado. Soy yo y todo el Departamento de Justicia”, respondió Blanche.

La declaración llegó después de que Donald Trump ascendiera a Miller a jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, una decisión que anticipa la continuidad de la línea dura del presidente contra la inmigración.

AG Todd Blanche: You have Rep. Robert Garcia, minutes after Stephen Miller was promoted to be the Chief of Staff to the President of the United States telling him to 'lawyer up.' Well, I tell you what, Stephen Miller has a lawyer. It's me and the entire Department of Justice. pic.twitter.com/Q5CJONiEj6 — Bruce Snyder (@realBruceSnyder) November 7, 2026

Garcia, representante por California y próximo presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, había advertido que los demócratas investigarán las actuaciones de Miller cuando asuman el control del comité en el próximo Congreso.

“Stephen Miller es el arquitecto de las redadas inconstitucionales del ICE que han aterrorizado a nuestras comunidades y secuestrado y asesinado a ciudadanos estadounidenses y familias inmigrantes”, denunció el legislador.

También aseguró que los demócratas investigarán su conducta y combatirán sus políticas migratorias tanto en el Congreso como en los tribunales.

“Stephen Miller debería contratar un abogado”, remató Garcia.

Oversight Democrats are ready to take on the crooks, the con men, and the Trump crime family. Lawyer up. pic.twitter.com/Bat1pWfoEB — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) November 6, 2026

Blanche respondió primero a través de sus redes sociales y posteriormente amplió su postura durante una entrevista con Fox News. Su mensaje fue una defensa pública del nuevo jefe de gabinete frente a las investigaciones que prepara la oposición.

La respuesta también reavivó el debate sobre la independencia del Departamento de Justicia, cuya función institucional es representar los intereses del gobierno estadounidense y hacer cumplir la ley, no actuar automáticamente como abogado personal de cada funcionario.

El enfrentamiento anticipa una batalla entre la administración Trump y los demócratas, que tendrán mayores facultades de supervisión y citación cuando comience el nuevo Congreso en enero de 2027.

Mientras Garcia prepara las investigaciones, Blanche ya dejó clara su postura: Miller contará con el respaldo del máximo responsable del Departamento de Justicia.

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