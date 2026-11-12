Trump deportó a 483,200 inmigrantes en un año y rompió el récord histórico del ICE

Las cifras que presume Donald Trump sobre su ofensiva migratoria alcanzaron niveles históricos, pero también dejaron al descubierto una contradicción que amenaza con complicar todavía más su relación con los votantes. Mientras el Gobierno celebra cientos de miles de deportaciones y arrestos, una mayoría de estadounidenses considera que las medidas contra los inmigrantes han ido demasiado lejos.

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenidas por CBS News, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a 483,200 personas durante el año fiscal 2026, una cifra que supera las 442,640 reportadas en el periodo anterior. Además, la agencia contabilizó más de 491,000 arrestos de inmigrantes, incluidos casi 475,000 arrestos administrativos.

El balance representa una “estrella” para la política de deportaciones masivas de Trump, pero llega después de las derrotas republicanas en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que el rechazo a las tácticas migratorias del presidente se convirtió en un factor político relevante.

El 58% cree que Trump fue demasiado lejos

Las encuestas de salida del medio antes citado muestran que el 58% de los votantes considera que la política migratoria de Trump ha ido demasiado lejos. Otro 22% cree que las medidas han sido adecuadas y un 20% opina que el Gobierno no ha hecho lo suficiente.

El propio presidente reconoció el costo político de su estrategia durante una entrevista con el programa ’60 Minutes’. Al hablar de las deportaciones, admitió que algunas medidas pudieron haber sido demasiado duras, especialmente contra inmigrantes que llevaban años viviendo en Estados Unidos, tenían empleos y pagaban impuestos.

Trump también manifestó interés en negociar con los demócratas una legislación migratoria, una postura que contrasta con la promesa de expulsiones masivas que impulsó buena parte de su campaña presidencial.

Sin embargo, las señales desde la Casa Blanca apuntan a que la maquinaria de deportaciones no se detendrá. Según fuentes consultadas por el medio, funcionarios del ICE recibieron instrucciones de intentar alcanzar 19,000 arrestos semanales, equivalentes a unos 2,700 diarios.

Las cifras de deportación bajo cuestionamiento

El tamaño de la ofensiva también enfrenta cuestionamientos sobre la manera en que el Gobierno contabiliza las expulsiones.

De acuerdo con un análisis publicado por el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), de la Universidad de Syracuse, encontró diferencias importantes entre las deportaciones reportadas y las expulsiones formales registradas en las bases de datos federales.

De acuerdo con esa investigación, las expulsiones formales representaron solamente el 63% de las deportaciones contabilizadas en julio y agosto de 2026. El resto correspondió a salidas voluntarias y retornos voluntarios.

TRAC también advirtió que, al utilizar los registros integrados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las expulsiones formales disminuyeron durante el segundo mandato de Trump. En julio se contabilizaron 26,908, un descenso del 13% respecto al primer mes completo de su administración.

Stephen Miller anticipa más mano dura

Mientras Trump reconoce que su estrategia pudo haber sido excesiva, la llegada de Stephen Miller a la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca envía una señal muy distinta. a la jefatura de Gabinete de la Casa Blanca envía una señal muy distinta.

Miller, considerado uno de los principales arquitectos de las políticas migratorias más restrictivas del presidente, ha defendido durante años el endurecimiento de las operaciones de detención y deportación.

CBS News informó que funcionarios de la administración no esperan una reducción de las operaciones migratorias después de las elecciones.

Además, el Gobierno cuenta con aproximadamente 170,000 millones de dólares asignados para medidas de control migratorio y seguridad fronteriza, incluidos 75,000 millones adicionales para el ICE.

Los demócratas, que asumirán el control de ambas cámaras del Congreso en enero, preparan investigaciones sobre las operaciones, los gastos y las condiciones de detención.

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