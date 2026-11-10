Clientes enfrentan al ICE y lo sacan a gritos de un supermercado en New Jersey

Un grupo de clientes y trabajadores se enfrentó a gritos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ingresaron a un supermercado en Fairview, New Jersey. El momento de la confrontación ocurrida en Selectos Mini Market quedó registrado en video y muestra la tensión que se desató cuando los presentes exigieron a los oficiales que abandonaran el establecimiento.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a los agentes federales, algunos con el rostro cubierto y chalecos identificados como ICE y ERO, mientras avanzan por los pasillos de la tienda.

“¡No tienen una orden judicial!”, reclama una de las personas que graba el operativo, mientras otros clientes y empleados se suman a los gritos. También se escucha a los presentes insistir en que se trata de un negocio privado y pedir a los oficiales que se marchen.

La protesta no impidió la detención

La tensión aumentó cuando los agentes comenzaron a salir del local. Los trabajadores y compradores continuaron reclamándoles y los siguieron hasta el exterior, donde la multitud mantuvo sus exigencias.

Sin embargo, el enfrentamiento no terminó con una retirada sin consecuencias. De acuerdo con las imágenes difundidas, los oficiales abandonaron el supermercado escoltando a un hombre, aparentemente bajo custodia. No se ha informado públicamente su identidad ni el motivo específico de su detención.

El video tampoco permite confirmar si los agentes presentaron una orden judicial durante el operativo.

Qué dice la ley sobre entrar a negocios

El episodio también reavivó las dudas sobre los límites de las operaciones migratorias. La guía oficial del gobierno de New Jersey establece que ICE puede ingresar sin una orden a las áreas públicas de un negocio, como el espacio abierto a los clientes.

La situación cambia en las zonas privadas, como oficinas o espacios reservados para empleados: para entrar, los agentes generalmente necesitan una orden judicial firmada por un juez o que existan circunstancias de emergencia. Una orden administrativa de inmigración, por sí sola, no autoriza el acceso a esas áreas.

Un operativo que encendió el enojo

Las imágenes muestran cómo la presencia de agentes migratorios provocó una reacción inmediata entre quienes estaban en el supermercado. La exigencia de que se retiraran se convirtió en el centro de una confrontación que continuó hasta la calle.

Por ahora, no se conocen detalles oficiales sobre la persona detenida ni se ha confirmado públicamente si ICE contaba con una orden judicial para ingresar a las áreas privadas del establecimiento.

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