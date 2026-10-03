Óliver Torres pide paciencia sobre el proceso de Matías Almeyda

Rayados de Monterrey tiene varios años sin levantar un trofeo. El conjunto regio ha tenido muchos entrenadores en los últimos años, pero ninguno los ha podido llevar a la gloria. Óliver Torres espera que tengan paciencia con Matías Almeyda.

El futbolista español espera que el paso de Matías Almeyda por el banquillo de Rayados sea prolongado. Mantener al “Pelado” por varias temporadas en el banquillo sería la clave para que el conjunto de Monterrey pueda alzar una copa de nuevo.

“Me gustaría que se siguiera un proceso (de director técnico) porque creo que es más fácil ganar. Como te he dicho, parece que no se está muy lejos de ganar, pero realmente, cuando analizas profundo, creo que todo ha sido por detalles y, como siempre he dicho, los detalles hacen que seas campeón o no lo seas”, dijo Torres.

"VENÍAMOS DE TOCAR FONDO Y LOS JUGADORES QUE ESTAMOS AQUÍ SABEMOS LO QUE IMPLICABA ESTE NUEVO CAMBIO" ?



Oliver Torres señaló lo que ha aportado Matías Almeyda a Rayados



"LAS COMPARACIONES NO SON JUNTAS" ?



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Óliver Torres llegó a Rayados de Monterrey en enero de 2024. Desde entonces el exfutbolista del Atlético de Madrid no ha podido celebrar ningún título con el conjunto regio. Esa es su mayor aspiración en el fútbol azteca.

“Yo la verdad cuando cambié toda mi vida para venir aquí, era para ser campeón, me encantaría irme de aquí habiéndolo logrado. Más allá de eso agradezco el cariño que me demuestra la gente, ojalá sea un proceso y un tiempo bastante largo”, sentenció.

Rayados de Monterrey no gana un título desde la temporada 2021. En este año los regios conquistaron la Liga de Campeones de la Concacaf con Javier Aguirre en el banquillo. Por la Liga MX la sequía es más extensa. Rayados no gana una Liga MX desde el Apertura 2019 con Antonio Mohamed como entrenador.

El nivel de la Liga MX ha crecido

Uno de los factores que pudo haber influido en la sequía de títulos de Monterrey es el aumento de nivel del torneo. Óliver Torres explicó que entre los jugadores notan un mejor nivel del fútbol mexicano. Esto, aunado a la falta de continuidad de los procesos, hace más compleja la obtención de un campeonato.

“También siento que, o sea, yo no he estado aquí, llevo dos años y poquito, pero sí que he hablado con chicos que llevan más tiempo y me han dicho que todo el nivel de la liga ha subido. O sea, todos los equipos han subido el nivel, entonces eso hace que todo sea mucho más competitivo”, concluyó.

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