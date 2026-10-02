Cristiano Ronaldo pierde a un aliado en la selección de Portugal

En medio de la polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, Portugal consiguió otro importante triunfo ante Dinamarca. Tras la victoria por 2-4, Vitinha reconoció que el buen resultado se obtuvo gracias al seleccionador. Estas declaraciones respaldan a Jorge Jesus.

Cuando parecía que Dinamarca podría aprovechar los problemas internos de la selección de Portugal, el conjunto luso se vio más fuerte. Sin Cristiano Ronaldo lograron una importante victoria a domicilio.

En el partido marcó Gonçalo Ramos, reemplazo por posicional de Cristiano Ronaldo en el centro del ataque. Además, Vitinha tuvo una buena actuación y también aportó un tanto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del mediocampista portugués fueron sus declaraciones. Vitinha explicó que el triunfo en el Parken Stadion de Copenhague se debe al trabajo de Jorge Jesus.

“Todo se debe al trabajo del entrenador. La verdad es que jugamos un partido excelente, y eso no se puede negar. Ganar aquí es sumamente imperante, en un campo muy difícil para jugar. Fue nuestra mejor actuación hasta la fecha. Estamos creciendo y la verdad cuanto más trabajamos con el entrenador, más asimilamos sus ideas”, dijo Vitinha.

??? Vitinha: “You can see the work from the coach Jorge Jesus is making effect on us”.



“The performance was fantastic tonight”. pic.twitter.com/7W0eKlMvxR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 1, 2026

En este sentido, Vitinha ya fija una postura sobre este conflicto. Jorge Jesus ha conducido a Portugal a la victoria y actualmente los tiene líderes del Grupo D en la Liga de Naciones de la UEFA. Jorge Jesus parece tener algo de crédito entre los jugadores de la convocatoria.

Portugal cerrará esta polémica Fecha FIFA este domingo 04 de octubre. El conjunto portugués se medirá a Noruega en el Estadio do Dragão de Oporto. Jorge Jesus y sus dirigidos intentarán mantener el paso perfecto en el grupo sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

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