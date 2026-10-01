No todo es bueno para Vozinha en su ascenso a la fama

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, fue una de las figuras más icónicas del Mundial de 2026. El guardameta caboverdiano se ganó el cariño de los aficionados y se convirtió en una figura más visible en el mundo del fútbol. Pero eso no ha sido de su agrado.

Antes del Mundial de 2026, Vozinha era un jugador sin equipo. Su último club era el Chaves de la segunda división del fútbol de Portugal. Pero todo eso cambió con su participación en la Copa del Mundo.

Vozinha tenía cerca de 50,000 seguidores en la red social Instagram antes del inicio del campeonato del mundo. Luego de sus actuaciones en el torneo, el guardameta caboverdiano ha cosechado más de 28 millones de seguidores en esta misma plataforma. Pero la vida de Vozinha ha cambiado.

“Perdí mi paz y tranquilidad. No tengo más privacidad, o al menos mucho menos que antes. Ahora salgo a un restaurante y siempre hay alguien queriendo tomarse una foto, pedirme un autógrafo o filmándome”, dijo el veterano guardameta de Colo Colo.

Vozinha se hizo conocido a nivel mundial a partir de la Copa del Mundo en la que fue figura de Cabo Verde Sin embargo, el arquero de 40 años reveló en una entrevista con The Observer que la fama le hizo perder la "paz y tranquilidad" y extraña su vida anterior.



"Ya no tengo? pic.twitter.com/x8CvswP7L7 — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026

Josimar José Évora Dias reconoció que su vida ha cambiado por completo. Entre su vida actual y su dinámica diaria antes del Mundial, Vozinha se queda con el guardameta de 50,000 seguidores en sus redes sociales.

“Mucha gente quiere ser famosa y tener una presencia pública, pero solo ven el lado positivo de esa realidad. Para ser sincero, si tuviera que elegir entre la vida que tengo hoy y la que tenía antes, elegiría la que tenía antes“, sentenció.

Vozinha en Chile

La Copa del Mundo hizo que Vozinha tuviera varios equipos detrás de su ficha. El Colo Colo de Chile fue el club que logró hacerse con los servicios del arquero de Cabo Verde. Sin embargo, los ojos del mundo del fútbol están más enfocados en él y sus actuaciones. Este es un escenario que, según los registros, lo ha podido manejar muy bien.

En su paso por Chile, Vozinha ya ha defendido el arco del club en dos partidos de la Liga Primera y un duelo de la Copa de Chile. El guardameta caboverdiano ha recibido un gol y ha dejado su portería imbatida en dos ocasiones.

Sigue leyendo:

– Vozinha reveló que pudo haber jugado en la Liga MX

– Vozinha y su nominación entre los mejores arqueros del mundo

– Histórico guardameta chileno critica a Vozinha, pese a nominación al Balón de Oro: “Carece de técnica”

– Víctor Guzmán reacciona a su primer gol con la selección de México