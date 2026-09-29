Vozinha reveló que pudo haber jugado en la Liga MX

Vozinha fue una de las grandes figuras del Mundial de 2026. El arquero de la selección de Cabo Verde dejó grandes actuaciones que lo catapultaron a la fama. Vozinha no tenía club antes de la Copa del Mundo. México pudo haber sido su destino gracias a André-Pierre Gignac.

En una entrevista con ESPN, Vozinha reconoció que tuvo una curiosa recomendación de parte de André-Pierre Gignac. El exdelantero de los Tigres de la UANL le habría planteado la posibilidad de que jugara en la Liga MX.

El veterano delantero francés elogió México y le describió las bondades de estar en el país. Sin embargo, el propio Vozinha reconoció en la entrevista que no llegó una oferta formal para jugar en la Liga MX.

“Dijo (Gignac) que es maravilloso vivir allí. Es un país increíble. Lo disfrutó muchísimo desde que empezó a jugar allí. Creo que todavía vive allí. Incluso me dijo que podía ir a jugar, pero no tuve la oportunidad“, dijo el guardameta de Cabo Verde.

La Liga MX no era un territorio desconocido para Vozinha. El experimentado arquero caboverdiano reconoció que estaba al tanto del fútbol mexicano porque allí jugó Djaniny Tavares.

“Sigo el futbol mexicano desde hace mucho tiempo porque Djaniny Tavares es uno de mis buenos amigos. Jugó en Santos Laguna“, explicó.

Djaniny Tavares fichó por el Santos Laguna en el año 2014. El delantero caboverdiano jugó en este club al rededor de cuatro temporadas. Tavares disputó 157 partidos en los que pudo marcar 53 goles y conceder 19 asistencias.

Vozinha en Colo Colo

Después de tantos rumores sobre su destino tras la Copa del Mundo, Vozinha terminó fichando por el Colo Colo de Chile. Hasta ahora el arquero de 40 años ha disputado 3 partidos con el conjunto sudamericano. Vozinha solo ha recibido 1 gol y ha mantenido su arco imbatido en 2 ocasiones.

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