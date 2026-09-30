Víctor Guzmán reacciona a su primer gol con la selección de México

El segundo reto de Rafa Márquez en este nuevo proceso tuvo a una figura de la Liga MX. Víctor Guzmán le dio el empate al conjunto mexicano. El “Toro” marcó su primer gol con la camiseta de El Tri.

Jairo Vélez adelantó a la selección de Perú en el partido amistoso que se desarrolló en el Sports Illustrated Stadium. Pero al minuto 49 de partido, Víctor Guzmán puso el empate definitivo en el marcador.

En este sentido, el “Toro” pisa fuerte en este nuevo proceso. En los primeros pasos de Rafa Márquez, Guzmán ya se ha adelantado en la lucha por un puesto entre los centrales de la selección azteca que aportan en ofensiva.

“Bien, muy bien, la verdad muy contento, primero que nada por regresar a tener minutos en la selección y muy contento también por mi primer gol”, dijo Guzmán para TV Azteca

Víctor Guzmán reconoció que llegar a la selección mexicana no fue una tarea sencilla. Su regreso a El Tri fue el resultado de mucho trabajo individual con Rayados de Monterrey.

“Muchas cosas, emoción; la verdad es que tuve un año muy complicado el año pasado y me tocó trabajar el doble y, pues, yo creo que muchos sentimientos, la verdad, muy bonitos todos”, agregó.

Víctor Guzmán considera que no es sencillo el trabajo en selecciones nacionales. El futbolista de Monterrey explicó que la adaptación es muy diferente que a nivel de clubes. En la selección tienes poco tiempo para integrarte a jugadores que no conoces.

“Yo creo que bien, a veces nos fijamos mucho en el marcador, pero yo creo que a veces es complicado jugar tantos jugadores que en realidad nada más nos ubicamos, pero no nos conocemos”, concluyó.

¡'TORO' AL RESCATE EN NUEVA JERSEY! ??



Víctor Guzmán se redimió de un descuido defensivo anotando un golazo de cabeza para sellar el 1-1 definitivo ante Perú.#wdeportes #FutbolMexicanohttps://t.co/G17Vr2CkqY — W Deportes (@deportesWRADIO) September 30, 2026

Primer gol con México

Víctor Guzmán debutó con la selección mexicana en abril de 2023. Diego Cocca fue el seleccionador que le dio la oportunidad de uniformarse con los colores de El Tri.

Desde entonces el “Toro” ha jugado 7 partidos con la selección mexicana. En sus partidos previos contra Guatemala, Uruguay, Canadá, Panamá y dos contra Estados Unidos, Guzmán no había podido aportar en el sector ofensivo de la cancha. Perú fue su primera víctima a nivel internacional.

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