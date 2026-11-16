Millones de personas del país escucharán este martes 17 de noviembre los tonos característicos del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), cuando el Gobierno federal realice un simulacro nacional para comprobar que las advertencias puedan difundirse correctamente ante una situación de peligro.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) confirmó que el ejercicio comenzará aproximadamente a las 2:20 p.m., hora del Este, y llegará exclusivamente a través de estaciones de radio y televisión de todo el país. La transmisión interrumpirá temporalmente la programación habitual durante cerca de un minuto.

Las autoridades aclararon que no se trata de una emergencia real, sino de una prueba previamente programada para verificar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación pública. La dependencia también salió al paso de los rumores y especulaciones que circularon alrededor del simulacro y descartó que exista alguna situación extraordinaria detrás de la activación del sistema.

“Para que quede claro: se trata de una prueba rutinaria y programada del Sistema de Alerta de Emergencia”, señaló FEMA en un mensaje dirigido a la población. El ejercicio se realizará en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismo que trabaja con las emisoras participantes para garantizar que los mensajes puedan transmitirse cuando sea necesario.

We’ve heard a lot of rumors about tomorrow’s EAS test. ?? Let’s clear things up. It lasts 1 minute, and no action is required. No blackouts, no secret emergencies. Just our legally mandated, routine test on TV and radio at approximately 2:20 PM ET: https://t.co/WGD7xCuRDB pic.twitter.com/HEErLQVKga — FEMA (@fema) November 16, 2026

¿Qué mensaje recibirán los estadounidenses y qué dispositivos sonarán?

Durante el simulacro, las estaciones transmitirán un aviso en inglés y español mediante el Protocolo Común de Alerta (CAP), utilizando el código correspondiente a una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. El mensaje identificará expresamente a FEMA como responsable del ejercicio e informará que la transmisión es únicamente una verificación técnica.

“Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público”, indicará el aviso. La transmisión también incluirá los tonos habituales del sistema, diseñados para llamar la atención de las personas y facilitar que el mensaje sea identificado, incluidas aquellas con dificultades auditivas mediante los recursos de comunicación disponibles.

Una de las principales diferencias respecto a otros ejercicios nacionales es que esta vez los teléfonos celulares quedarán excluidos. Los dispositivos móviles no emitirán sonidos, vibraciones ni recibirán notificaciones como parte de la prueba. Por lo tanto, quienes únicamente utilicen sus teléfonos para mantenerse informados no tendrán que realizar ninguna acción cuando comience el simulacro.

FEMA explicó que la interrupción será breve y que, una vez concluida la transmisión, la programación de radio y televisión continuará normalmente. La realización de estas verificaciones responde a una obligación establecida por el Congreso mediante la Ley de Modernización de IPAWS de 2015, que exige a FEMA probar las capacidades nacionales de alerta y notificación pública al menos una vez cada tres años.

La agencia pidió a los participantes del sistema, entre ellos emisoras comerciales y educativas, coordinarse con los comités estatales de comunicaciones de emergencia y mantener actualizados sus registros técnicos. La prueba también cuenta con la colaboración de las estaciones de radio y televisión de todo el territorio estadounidense, cuya participación resulta fundamental para que las advertencias oficiales puedan llegar oportunamente a la población.

Aunque el ejercicio no representa ningún riesgo, las autoridades consideran estas verificaciones indispensables para comprobar que los sistemas de comunicación respondan adecuadamente ante desastres naturales, amenazas a la seguridad pública u otras emergencias que requieran avisos inmediatos.

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