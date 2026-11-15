Seguro Social: quiénes recibirán $2,000 o $5,000 el 18 de noviembre

Millones de jubilados en Estados Unidos dependen de los depósitos mensuales del Seguro Social para cubrir sus gastos, por lo que las fechas de distribución y las cantidades que pueden recibir generan especial interés cada mes. En noviembre, algunos beneficiarios tendrán una nueva fecha marcada en el calendario, mientras que otros podrían encontrar cifras cercanas a los $2,000 o incluso superiores a los $5,000 dólares.

La Administración del Seguro Social (SSA) programó para el miércoles 18 de noviembre la segunda ronda de pagos del mes. El depósito corresponde solo a un grupo de personas con una fecha de nacimiento específica, aunque la cantidad que recibirán dependerá de sus antecedentes laborales y de la edad a la que solicitaron la jubilación.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el miércoles 18 de noviembre?

El miércoles 18 de noviembre cobrarán los jubilados y demás beneficiarios cuyos pagos están sujetos al calendario regular de tres miércoles y que nacieron entre el 11 y el 20 de cualquier mes. La fecha también puede aplicarse a personas que reciben prestaciones basadas en el historial laboral de un familiar, pues la SSA utiliza el cumpleaños del trabajador asegurado para determinar el día del depósito.

Este pago forma parte del calendario de noviembre de 2026. La primera ronda se adelantó al martes 10 de noviembre para los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10, debido a que el miércoles 11 coincidió con el Día de los Veteranos, un feriado federal.

La última ronda llegará el miércoles 25 de noviembre para quienes nacieron entre el 21 y el 31. Por lo tanto, el depósito del día 18 corresponde exclusivamente al segundo grupo del calendario mensual.

¿Quiénes pueden recibir $2,000 o $5,000 dólares del Seguro Social?

Las cantidades de $2,000 y $5,000 dólares están relacionadas con los beneficios mensuales de jubilación, pero no representan montos que todos los beneficiarios recibirán el 18 de noviembre.

De acuerdo con las estadísticas de la SSA correspondientes a octubre de 2026, el beneficio mensual promedio de jubilación fue de $2,037.84 dólares. Esta cifra explica por qué se habla de depósitos cercanos a los $2,000 dólares, aunque cada persona puede recibir una cantidad diferente.

Por otro lado, el pago máximo para quienes se jubilaron a los 70 años puede alcanzar los $5,181 dólares mensuales en 2026. Sin embargo, para llegar a esa cantidad, se necesita haber obtenido durante la trayectoria laboral el máximo de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, bajo los criterios utilizados por la agencia.

Asimsmo, la edad de reclamo es relevante, porque la SSA también puede determinar cuánto pagará a una persona que comienza a recibir su jubilación. Si solicita sus beneficios a los 62 años, podría obtener hasta $2,969 dólares, mientras que quienes esperan hasta alcanzar la edad plena de jubilación pueden recibir hasta $4,152 dólares.

Para las personas nacidas en 1960 o después, la edad plena de jubilación es de 67 años. En cualquier caso, las cantidades máximas no son pagos garantizados y pueden ser menores dependiendo del historial de ingresos de cada trabajador.

¿Qué otras fechas tendrá el calendario de pagos de noviembre?

La SSA distribuye los beneficios de noviembre en cuatro fechas principales, tomando en cuenta tanto el historial de los beneficiarios como sus fechas de nacimiento. El calendario quedó de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre: personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997 y beneficiarios que cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Martes 10 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 18 de noviembre: personas nacidas entre el 11 y el 20 .

. Miércoles 25 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

El programa SSI tiene un calendario independiente del Seguro Social, aunque ambos son administrados por la misma agencia. Su pago correspondiente a noviembre se adelantó al viernes 30 de octubre porque el primer día del mes cayó en domingo.

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