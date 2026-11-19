La edad a la que una persona decide dejar de trabajar puede cambiar considerablemente la cantidad de dinero que recibe durante su retiro en Estados Unidos. Para millones de trabajadores, elegir cuándo comenzar a cobrar el Seguro Social representa una de las decisiones financieras más importantes de su vida, especialmente porque solicitar los pagos antes de tiempo puede reducir permanentemente sus ingresos mensuales.

A partir de enero de 2027, entrará en vigor el último ajuste programado para establecer la edad de jubilación completa del Seguro Social. El cambio permitirá que una nueva generación de trabajadores alcance el requisito necesario para recibir el 100% de los beneficios que acumuló durante sus años laborales.

¿Cuál será la nueva edad para recibir el 100% del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social (SSA) establece que los trabajadores pueden comenzar a reclamar sus prestaciones de jubilación desde los 62 años. Sin embargo, hacerlo antes de alcanzar la edad de jubilación completa significa aceptar una reducción permanente en los pagos mensuales.

Este requisito ha cambiado gradualmente como resultado de una reforma aprobada por el Congreso en 1983, cuyo objetivo fue fortalecer las finanzas del programa federal. El ajuste llegará a su última etapa en 2027, cuando la edad de jubilación completa quedará establecida en 67 años para las personas nacidas en 1960 o después.

Hasta ahora, los requisitos se distribuyen de la siguiente manera:

Nacidos entre 1943 y 1954: pueden recibir el beneficio completo a los 66 años .

. Nacidos en 1955: su edad de jubilación completa es de 66 años y 2 meses.

Nacidos en 1956: deben cumplir 66 años y 4 meses.

Nacidos en 1957: necesitan alcanzar los 66 años y 6 meses.

Nacidos en 1958: su requisito es de 66 años y 8 meses.

Nacidos en 1959: deben esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Nacidos en 1960 o después: pueden recibir el 100% de sus prestaciones a los 67 años.

De esta manera, las personas que nacieron en 1960 comenzarán a cumplir los requisitos para cobrar la totalidad de sus beneficios durante 2027, dependiendo de su fecha de nacimiento.

La SSA cuenta con una herramienta digital que permite calcular la edad de jubilación completa de cada trabajador a partir de su año de nacimiento.

¿A qué edad conviene solicitar los beneficios del Seguro Social?

Aunque los trabajadores pueden comenzar a recibir sus pagos desde los 62 años, esperar puede representar una diferencia importante en sus ingresos durante la jubilación. La decisión depende de factores como los ahorros disponibles, la situación laboral, las necesidades económicas y el tiempo durante el cual esperan recibir las prestaciones.

Por ejemplo, una persona cuya edad de jubilación completa sea de 67 años y que tenga derecho a recibir $1,000 dólares mensuales podría cobrar solamente $700 dólares si solicita el beneficio a los 62 años. Esto representa una reducción del 30% en sus pagos mensuales.

En cambio, quienes deciden retrasar su solicitud después de alcanzar la edad de jubilación completa pueden obtener créditos por jubilación diferida. Si esperan hasta los 70 años, sus prestaciones mensuales pueden aumentar hasta un 24% adicional para quienes tienen una edad de jubilación completa de 67 años.

La diferencia entre comenzar a cobrar a los 62, 67 o 70 años puede tener consecuencias importantes en los ingresos acumulados durante el retiro. Por eso, 2027 marcará un cambio relevante para los trabajadores nacidos en 1960, quienes alcanzarán el último requisito de edad establecido por la reforma de 1983.

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