Lo que hasta hace poco parecía una apuesta segura para los inversionistas ahora está generando nerviosismo en los mercados. La inteligencia artificial, que impulsó buena parte del crecimiento de Wall Street, comienza a mostrar un lado menos atractivo: inversiones multimillonarias, dudas sobre las ganancias y empresas tecnológicas que pierden valor a gran velocidad.

El viernes, la preocupación se convirtió en una nueva jornada de fuertes ventas. El Nasdaq Composite cayó 1,261 puntos, un 5.3%, y cerró en 22,618 unidades, borrando todas sus ganancias acumuladas durante 2026. Por su parte, el S&P 500 retrocedió un 3.7% y el Dow Jones Industrial Average perdió un 1.9%.

Con estas caídas, tanto el S&P 500 como el Dow Jones entraron en territorio de corrección, una condición que se presenta cuando un índice pierde al menos un 10% desde su máximo reciente. El S&P 500, además, acumuló siete jornadas consecutivas de pérdidas, su racha negativa más larga desde febrero de 2020, durante el inicio de la pandemia.

¿Por qué se desploman las acciones tecnológicas?

Uno de los principales motivos de la caída es la incertidumbre sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. Las grandes compañías están destinando enormes cantidades de dinero a construir centros de datos, comprar chips especializados y desarrollar nuevas herramientas, pero los inversionistas comienzan a preguntarse cuándo se traducirá ese gasto en ganancias.

Esta preocupación golpeó especialmente a fabricantes de semiconductores como Advanced Micro Devices (AMD) y Broadcom. Sus acciones estuvieron entre las más afectadas el viernes, ante el temor de que disminuya el ritmo de construcción de centros de datos y de que Estados Unidos endurezca las restricciones para exportar chips avanzados.

“La idea de que la IA pueda seguir gastando cantidades ilimitadas de dinero y sostener el mercado de valores, creo que está llegando a su fin en este preciso momento; eso es lo que se está reflejando en los precios ahora mismo”, comentó Michael Antonelli, estratega de mercado de Baird, a CBS News. “Pero no creo que eso signifique que el mercado alcista general que comenzó en octubre de 2022 haya terminado”.

A estas preocupaciones se suman otros factores, como la posibilidad de nuevas restricciones para construir centros de datos, la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) y las tensiones geopolíticas relacionadas con Irán, que podrían elevar los precios del petróleo y complicar el combate contra la inflación.

Anthropic y Nvidia también sufren las pérdidas

Ni siquiera el esperado debut bursátil de Anthropic logró cambiar el ánimo de Wall Street. La empresa creadora del chatbot Claude había despertado grandes expectativas entre los inversionistas, pero sus acciones cayeron un 9.3% el viernes, hasta los $88.14 dólares.

Aunque todavía se mantienen por encima de su precio de salida a bolsa de $83 dólares, los títulos perdieron cerca de un 23% frente al máximo de $115.10 dólares que alcanzaron un día antes.

El comportamiento de Nvidia también refleja la presión sobre el sector. La compañía, uno de los principales referentes del auge de la inteligencia artificial, acumuló nueve jornadas de pérdidas dentro de un periodo de diez sesiones. Al cierre del viernes, sus acciones registraban un retroceso aproximado del 13% durante ese periodo.

Los inversionistas están reevaluando cuánto están dispuestos a pagar por compañías cuyo crecimiento depende de que la inteligencia artificial genere beneficios suficientes para justificar las enormes inversiones actuales.

¿La corrección significa que viene otra crisis?

Aunque las pérdidas son importantes, los especialistas señalan que una corrección bursátil no significa necesariamente que Wall Street esté entrando en un mercado bajista. La diferencia está en la magnitud del retroceso: una corrección representa una caída de al menos el 10%, mientras que un mercado bajista comienza cuando las pérdidas alcanzan el 20% desde el máximo reciente.

Chris Larkin, director gerente de operaciones e inversiones de E*TRADE, perteneciente a Morgan Stanley, explicó que las ventas de empresas relacionadas con la IA han sido determinantes en el retroceso del S&P 500, aunque los fundamentos económicos y empresariales de Estados Unidos siguen siendo sólidos.

“Es imposible saber cuándo terminará una caída del mercado, pero la historia demuestra que la mayoría de los movimientos como este no se convierten en mercados bajistas; solo cinco de las últimas 15 correcciones desde máximos históricos desde 1983 lo han hecho“, señaló Larkin.

Por su parte, los expertos advierten que vender acciones por miedo durante una caída puede provocar pérdidas difíciles de recuperar. Los inversionistas que se retiraron del mercado durante las primeras semanas de la pandemia, por ejemplo, pudieron perderse parte de la recuperación bursátil posterior.

Además, el retroceso no afecta a todas las industrias por igual. Mientras las compañías tecnológicas registraban fuertes pérdidas, General Mills, fabricante de Cheerios, subió un 4.4%, y la constructora Lennar avanzó un 2.5%.

La caída de Wall Street refleja, por ahora, un cambio en las expectativas sobre la inteligencia artificial. El mercado ya no parece dispuesto a premiar cualquier inversión relacionada con esta tecnología; las empresas tendrán que demostrar que pueden convertir el crecimiento y el gasto multimillonario en resultados financieros sostenibles.

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