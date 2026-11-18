El mercado de las inversiones tecnológicas se prepara para uno de los movimientos más importantes del año. La inteligencia artificial ha cambiado la forma en que trabajan las empresas, se comunican las personas y se mueve el dinero en Wall Street; ahora, una de las compañías que lidera esta transformación busca dar un paso que podría cambiar las expectativas de todo el sector.

Anthropic, desarrolladora del chatbot Claude, comenzará a cotizar este jueves en el mercado Nasdaq bajo el símbolo bursátil ANT, después de la apertura de operaciones a las 9:30 a.m. (hora del Este). Su llegada representa una prueba para conocer cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por una empresa de inteligencia artificial que todavía no genera beneficios.

¿Cuánto costarán las acciones de Anthropic?

En su documentación presentada ante los organismos reguladores, la compañía con sede en San Francisco informó que ofrecerá 825 millones de acciones, con un precio inicial de entre $70 y $78 dólares por título. Con esta operación espera recaudar hasta $64,300 millones de dólares.

Sin embargo, fuentes consultadas por CBS News señalaron que la fuerte demanda podría llevar el precio definitivo hasta el extremo superior del rango o incluso superar los $80 dólares. La empresa tiene previsto anunciar la cifra oficial el miércoles por la noche.

“Este es un caso en el que el acuerdo es tan grande e importante, tan fundamental para la tesis de la IA, que se convertirá en un punto de inflexión para el sector de la IA”, comentó Matthew Kennedy, estratega sénior de mercado de Renaissance Capital, a CBS News. “Incluso las empresas que no se dedican a la IA van a sentir las repercusiones, especialmente en el mercado de las OPV”.

La operación podría darle a Anthropic una valoración de hasta $1.4 billones de dólares. Además, la compañía planea conseguir otros $26,000 millones de dólares mediante inversiones de empresas como AMD, Broadcom, Google, Microsoft y Nvidia.

¿Qué puede pasar con las acciones después de su debut?

Kennedy considera que los títulos podrían alcanzar los $100 dólares al terminar su primera jornada bursátil, después de comenzar cerca de los $78 dólares. El estratega también señaló que una cotización cercana a los $140 dólares sería una señal de que el entusiasmo por la inteligencia artificial ha recuperado fuerza.

De concretarse la operación, Anthropic podría protagonizar la segunda mayor oferta pública inicial (OPI) de la historia. El primer lugar corresponde a SpaceX, que recaudó $75,000 millones de dólares y alcanzó una valoración aproximada de $1.7 billones de dólares cuando salió a bolsa en junio.

Los riesgos de invertir en Anthropic

Aunque la compañía registra un crecimiento acelerado, su debut ocurre en un momento de incertidumbre para el sector tecnológico. Las acciones relacionadas con la inteligencia artificial han experimentado caídas ante las dudas sobre el elevado gasto en centros de datos, el endeudamiento de las empresas y el tiempo que necesitarán para convertir sus inversiones en ganancias.

“Todo el sector de la IA ha sufrido una caída desde su máximo de julio”, declaró Jay Ritter, experto en ofertas públicas iniciales y profesor del Warrington College of Business de la Universidad de Florida. “El entusiasmo de los inversores era mayor entonces”.

Anthropic todavía no obtiene beneficios, aunque sus ingresos alcanzaron casi $17,000 millones de dólares durante el tercer trimestre, un crecimiento del 45% respecto al segundo. Ritter considera que la empresa podría alcanzar la rentabilidad rápidamente, pero advierte que mantener su valoración dependerá de que consiga sostener ese ritmo de expansión.

Otro desafío será competir con alternativas de inteligencia artificial más económicas y modelos de código abierto. Además, la compañía reconoce una deuda de $6,200 millones de dólares y compromisos de inversión cercanos al billón de dólares en chips e infraestructura de IA hasta 2045.

“Es probable que la empresa tenga mucho éxito, pero el mercado está reflejando expectativas muy elevadas. Podría resultar difícil para la gerencia llevarlas a cabo”, advirtió Ritter.

El debut también llega en medio de cuestionamientos sobre el impacto de los centros de datos y el consumo de recursos que requiere esta tecnología. Incluso Dario Amodei, fundador de Anthropic, pidió en septiembre una desaceleración generalizada del desarrollo de la inteligencia artificial.

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