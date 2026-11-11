Estudio revela quiénes pagan más por la electricidad ante el auge de la IA

El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera en que funcionan numerosas industrias en Estados Unidos, pero su expansión también tiene consecuencias para la economía de los hogares. La construcción de instalaciones tecnológicas requiere inversiones millonarias y una mayor capacidad energética, cuyos costos pueden terminar reflejándose en las facturas de electricidad de millones de consumidores.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Cornell, publicado en la revista Nature Energy, reveló que los hogares rurales y de bajos ingresos fueron los más afectados por el incremento de los costos energéticos relacionados con los centros de datos durante 2025. En algunas comunidades, el impacto económico fue hasta un 76% mayor que el registrado entre residentes de zonas urbanas.

La investigación examinó cuatro de las principales redes eléctricas del país entre 2020 y 2025, además de analizar aproximadamente 4,000 centros de datos existentes y proyectos propuestos en Estados Unidos. Los resultados mostraron que la expansión de estas instalaciones elevó los precios mayoristas de la electricidad y generó gastos de infraestructura que terminaron distribuyéndose entre los consumidores.

Los centros de datos encarecen la electricidad en Estados Unidos

El impacto fue particularmente visible en regiones con una elevada concentración de instalaciones tecnológicas. En el sur de la Bahía de San Francisco, California, los centros de datos elevaron los precios mayoristas de la electricidad cerca de un 20% durante 2025. En Dallas-Fort Worth, Texas, el incremento estimado se aproximó al 17%.

En contraste, Nueva York no registró cambios significativos relacionados con este fenómeno, debido a una menor presencia de centros de datos.

Otro dato relevante fue el crecimiento de los gastos de infraestructura en las cuatro redes eléctricas analizadas. Según el estudio, pasaron de $2,000 millones de dólares en 2020 a $34,200 millones de dólares en 2025. De esta última cantidad, $8,250 millones de dólares correspondieron a infraestructura energética relacionada con los centros de datos.

Sin embargo, los hogares recibieron facturas superiores a los $16,000 millones de dólares, pese a que representaron poco menos de $3,500 millones de dólares de los costos analizados. A los centros de datos, por su parte, se les facturaron alrededor de $3,000 millones de dólares.

Fengqi You, investigador de la Universidad de Cornell y uno de los autores del estudio, explicó a CBS News el desafío de ampliar las redes eléctricas antes de que comiencen a operar estas instalaciones.

“Es como el dilema del huevo y la gallina”, declaró You. “Porque si se va a construir un centro de datos, es necesario ampliar la infraestructura eléctrica. De lo contrario, no habrá electricidad para su funcionamiento”.

Hogares rurales absorben parte de los costos de la IA

Los investigadores señalaron que los sistemas tradicionales para distribuir los gastos eléctricos toman como referencia el consumo anterior, en lugar de considerar el crecimiento futuro de la demanda. Esto provoca que los hogares terminen pagando parte de las inversiones necesarias para abastecer a nuevas instalaciones.

Pero esta carga no se limita solo a las zonas rurales cercanas, también alcanza a comunidades alejadas de los centros tecnológicos. El estudio encontró que residentes de Nueva Jersey y Pensilvania contribuyeron a financiar mejoras eléctricas relacionadas con centros de datos ubicados en Virginia.

Además, estados como Virginia Occidental y Ohio registraron algunos de los mayores aumentos de costos, aunque sus niveles de utilización de inteligencia artificial generativa se encontraban entre los más bajos del país.

“Como suelo recalcar, no hace falta vivir cerca de un centro de datos para contribuir a sufragar su infraestructura energética”, declaró You.

Entre las alternativas planteadas por los investigadores está que las empresas reduzcan su consumo durante las horas de mayor demanda o paguen directamente por las ampliaciones eléctricas que necesitan. You sostuvo que el sector tecnológico debería asumir estos gastos y evitar que recaigan sobre otros consumidores.

“El sector de los centros de datos debería pagar las mejoras en la infraestructura energética que necesita, no los demás clientes, ni los hogares, y mucho menos las personas de bajos ingresos”, afirmó.

Es cierto que, desde que la capacidad de almacenamiento y procesamiento de las empresas tecnológicas creció, la energía eléctrica se ha puesto cada vez más cara, incluso para las regiones que no se encuentren cercanas a estos centros. Por eso, se abre el debate sobre la expansión tecnológica en Estados Unidos, donde el crecimiento de la infraestructura para inteligencia artificial también está modificando los gastos que enfrentan las familias.

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