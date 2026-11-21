Pagar en efectivo podría sentirse un poco diferente para los consumidores en Estados Unidos. Durante años, las monedas de un centavo han formado parte de las compras cotidianas, pero su eliminación gradual está obligando a los comercios a modificar la manera en que manejan el cambio. Ahora, una nueva legislación establece reglas para evitar confusiones al momento de pagar.

El presidente Donald Trump promulgó el viernes la Ley de Centavos Comunes (Common Cents Act), que autoriza a los negocios a redondear las transacciones en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando no puedan entregar el cambio exacto. La medida establece una guía federal para consumidores y establecimientos mientras deja de producirse la moneda de un centavo.

¿Cómo funcionará el redondeo de las compras?

La nueva ley establece que los pagos en efectivo podrán ajustarse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los últimos centavos del total de la compra, incluidos los impuestos.

Por ejemplo, si una cuenta termina en $10.02 dólares, el establecimiento podrá cobrar $10 dólares. En cambio, si el total es de $10.04 dólares, podrá subirlo a $10.05 dólares.

La regla funciona de la siguiente manera:

Si el total termina en 1, 2, 6 o 7 centavos, se redondea hacia abajo .

. Si termina en 3, 4, 8 o 9 centavos, se redondea hacia arriba .

. Si termina en 0 o 5 centavos, no necesita ajustes.

El cambio aplica únicamente a las transacciones en efectivo cuando no se dispone del cambio exacto. Los pagos con tarjetas de crédito, débito, transferencias electrónicas y otros medios digitales quedan fuera de este sistema, por lo que seguirán cobrando el importe exacto.

¿Por qué Trump firmó esta nueva ley?

Uno de los principales motivos fue terminar con la incertidumbre que enfrentaban los comercios al quedarse sin monedas de un centavo. Antes de la aprobación, los establecimientos podían enfrentar problemas legales por no entregar el cambio exacto, incluso cuando redondeaban una compra a favor del consumidor.

La Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (National Association of Convenience Stores, NACS), que representa a negocios de este sector y de venta minorista de combustible, celebró la promulgación.

“Los minoristas han estado buscando orientación federal sobre el procesamiento de transacciones en efectivo desde que finalizó la producción de monedas de un centavo”, dijo Brennan Duckett, director de regulación y políticas de NACS. “Los miembros de NACS se benefician directamente de esta ley, y nos complace ver que el presidente Trump la oficialice con su firma”.

Los propietarios de negocios también respaldaron la medida. Scott Zietlow, director ejecutivo y presidente de la cadena Kwik Trip, destacó la necesidad de contar con reglas claras para manejar los pagos en efectivo.

“Como minorista, agradezco que se haya establecido una guía legal sobre el redondeo de las transacciones en efectivo”, declaró Zietlow. “Cada transacción en efectivo que procesamos en los últimos meses nos recordaba que necesitábamos mayor claridad por parte del gobierno federal. Ahora contamos con esa claridad”.

¿Desaparecerán los centavos que tienes en casa?

No. La eliminación gradual de esta moneda no significa que los centavos que ya circulan pierdan su valor. Las monedas de un centavo acuñadas anteriormente seguirán siendo de curso legal en Estados Unidos y podrán utilizarse para realizar pagos.

La nueva legislación busca facilitar las operaciones comerciales ante la reducción de monedas disponibles, no eliminar el valor del dinero que los consumidores ya tienen.

De esta manera, las compras en efectivo tendrán una nueva referencia para calcular el cambio cuando falten monedas pequeñas, mientras que quienes paguen con tarjeta o medios electrónicos continuarán viendo el importe exacto de sus compras.

También te puede interesar: