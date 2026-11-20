La temporada navideña también puede convertirse en una oportunidad para conseguir ingresos adicionales en Estados Unidos. Mientras las familias preparan sus celebraciones y los comercios organizan eventos especiales, algunas empresas buscan personas con talento musical para llevar el ambiente de Navidad a distintos espacios.

Una de estas oportunidades la ofrece Christmas Carolers, una organización especializada en espectáculos de villancicos que abrió su convocatoria para la temporada navideña de 2026. La compañía busca cantantes mayores de 18 años y ofrece pagos de hasta $40 dólares por hora a quienes se integren a sus grupos profesionales.

La convocatoria fue anunciada el pasado 9 de noviembre a través de una publicación en Facebook, donde la organización confirmó que está reclutando voces en distintas partes del país.

“¡El grupo Christmas Carolers está CONTRATANDO cantantes talentosos en todo el país para la temporada navideña de 2026!”, publicó la compañía. “¡No pierdas la oportunidad de convertir tu talento musical en ingresos extra durante las fiestas!”.

¿Qué requisitos necesitas para cantar villancicos y ganar dinero?

La organización está buscando personas con diferentes registros vocales: sopranos, contraltos, tenores y bajos. Entre los perfiles que pueden participar se encuentran integrantes de coros, estudiantes de música, intérpretes vocales y cantantes con experiencia en agrupaciones musicales.

Además de contar con talento para el canto, los interesados deben ser mayores de 18 años y participar en el proceso de audición que realiza la compañía para seleccionar nuevas voces.

Christmas Carolers organiza sus presentaciones en 37 ciudades de Estados Unidos, por lo que la convocatoria contempla diferentes ubicaciones. Los integrantes seleccionados forman parte de elencos que interpretan canciones tradicionales de Navidad frente a distintos públicos.

¿Dónde trabajan los cantantes y cuánto pueden ganar?

Los artistas contratados reciben hasta $40 dólares por hora por sus presentaciones. Su trabajo consiste en interpretar villancicos populares y canciones tradicionales durante eventos privados, fiestas, celebraciones corporativas, reuniones en hoteles y actividades organizadas en vecindarios.

Una de las características de estos espectáculos es la vestimenta. Los cantantes utilizan trajes de estilo victoriano para recrear el ambiente de las celebraciones navideñas de otras épocas.

“En un mundo de compras en línea, calendarios repletos y listas de reproducción en modo aleatorio, la Navidad puede sentirse un poco menos como la Navidad que recuerdas de tu infancia”, explica Christmas Carolers en su sitio web. “Los villanciqueros en vivo, vestidos con trajes victorianos, reviven esa sensación justo en medio de tu fiesta”.

La organización lleva realizando este tipo de presentaciones desde 1996 y cada temporada organiza audiciones para incorporar nuevas voces a sus espectáculos.

Cómo solicitar el empleo de cantante de villancicos

Las personas interesadas en participar en la temporada navideña de 2026 pueden completar un formulario de solicitud en línea a través del sitio web oficial de Christmas Carolers.

La tradición de cantar villancicos tiene varios siglos de historia. Algunos registros sitúan sus orígenes en el siglo XIV o incluso antes; ahora, esta costumbre también representa una oportunidad de empleo temporal para músicos y cantantes que buscan obtener ingresos adicionales durante las fiestas de fin de año.

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