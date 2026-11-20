La temporada navideña suele traer gastos que no siempre caben en el presupuesto familiar. Entre los regalos, las cenas y los viajes para visitar a los seres queridos, algunos estadounidenses buscan alternativas para disponer de más dinero durante noviembre y diciembre, aunque eso implique modificar temporalmente sus compromisos financieros.

Una de esas opciones consiste en aplazar durante un mes el pago del préstamo de un automóvil. Algunas cooperativas de crédito en Estados Unidos ofrecen este beneficio a sus socios mediante programas especiales llamados Skip-A-Pay, que permiten saltarse una mensualidad a cambio de una comisión. Sin embargo, aunque puede liberar varios cientos de dólares para las compras navideñas, no significa que el pago desaparezca.

La presión sobre los presupuestos familiares es considerable. La Federación Nacional de Minoristas (NRF) calcula que los consumidores gastarán más de $1 billón de dólares durante noviembre y diciembre de 2026. Por su parte, PwC estima que los hogares destinarán alrededor de $708 dólares a regalos navideños.

Esta cantidad se acerca bastante a lo que cuesta una mensualidad de automóvil nuevo en Estados Unidos. Según NerdWallet, los pagos promedio de estos préstamos se encuentran entre $765 y $787 dólares mensuales, mientras que para vehículos usados rondan los $542 dólares.

¿Cuánto cuesta aplazar el pago de un automóvil?

Algunas cooperativas de crédito permiten posponer una mensualidad de noviembre o diciembre mediante el pago de una tarifa administrativa. Por ejemplo, HEB Federal Credit Union cobra $25 dólares por utilizar su programa Holiday Skip-A-Pay. Nova Credit Union establece una comisión de $55 dólares, mientras que Western Sun Federal Credit Union cobra $40 dólares.

La diferencia parece atractiva: por una comisión de entre $25 y $55 dólares, una persona podría disponer temporalmente de $700 dólares o más que normalmente destinaría al préstamo de su automóvil. Sin embargo, ese dinero no representa un ahorro real, porque los intereses del financiamiento siguen acumulándose durante el periodo aplazado.

El interés del préstamo seguirá aumentando

Para entender cuánto puede costar esta decisión, hay que revisar un ejemplo. Una persona que debe $30,000 dólares por su automóvil y tiene una tasa de interés anual (APR) del 6.35% acumularía aproximadamente $156.58 dólares en intereses durante 30 días, incluso si decide saltarse una mensualidad, según un cálculo citado por AOL.

Esto significa que, aunque el conductor conserve el dinero que normalmente utilizaría para pagar el vehículo, su deuda no se congela. Los intereses continúan generándose y el saldo permanece más elevado durante más tiempo, lo que puede incrementar el costo total del automóvil.

Además, el aplazamiento podría extender la duración del préstamo. Brandon Kress, vicepresidente de servicios de cambio de divisas de i1031, explicó a AOL que la institución financiera podría modificar la fecha de vencimiento después de aceptar un pago omitido. HEB Federal Credit Union, por ejemplo, señala que su programa sí extiende el vencimiento del financiamiento.

Qué debes considerar antes de saltarte una mensualidad

Otro aspecto importante es que la aprobación del beneficio no es automática. Kress destacó que los clientes deben mantener sus pagos habituales hasta recibir la autorización de la entidad financiera. Dejar de pagar antes de que se apruebe la solicitud podría generar cargos por demora y afectar el historial crediticio.

También es importante que las condiciones del programa queden documentadas por escrito. Ese comprobante puede servir para aclarar cualquier error si el pago aplazado aparece posteriormente como un incumplimiento en el reporte de crédito.

La posibilidad de disponer de una mensualidad durante Navidad puede aliviar temporalmente las finanzas de algunos hogares, pero tiene un costo que se refleja en los intereses y en el tiempo necesario para liquidar el vehículo. En un periodo en el que también aumenta el gasto en regalos y celebraciones, la diferencia entre posponer una deuda y eliminarla puede representar cientos de dólares adicionales durante la vida del préstamo.

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