El Día de Acción de Gracias es una de las fechas en las que millones de estadounidenses aprovechan para compartir con sus seres queridos y reconocer la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan. Para el inversionista Warren Buffett, esta celebración también representa una oportunidad para demostrar que la riqueza puede tener un propósito más allá de los negocios y los mercados financieros.

En una carta pública, Warren Buffett anunció que entregará aproximadamente $5,500 millones de dólares en acciones de Berkshire Hathaway a cuatro organizaciones filantrópicas. La donación forma parte de una tradición que mantiene alrededor de Thanksgiving y representa una cantidad cercana a cuatro veces el valor de las acciones que distribuyó durante el año anterior.

Los recursos serán destinados a:

La Fundación Susan Thompson Buffett (que lleva el nombre de su fallecida primera esposa).

La Fundación Sherwood.

La Fundación Howard G. Buffett.

La Fundación NoVo. (Estas últimas tres organizaciones están dirigidas por los hijos del reconocido inversionista).

Buffett aprovechó la carta dirigida a los accionistas de su compañía para explicar su visión sobre la importancia de compartir la riqueza. En el documento destacó que la generosidad puede producir beneficios que van más allá de los resultados económicos de una inversión.

El empresario escribió que la generosidad “crece exponencialmente, y a un ritmo mejor” que las inversiones financieras. También incluyó un mensaje relacionado con la celebración de Acción de Gracias.

“En este Día de Acción de Gracias, agradezcan a alguna de esas personas altruistas en sus vidas. Mejor aún, sean benefactores de alguien más”, invitó Buffett.

En la misma comunicación, Buffett explicó que todas sus acciones de Berkshire Hathaway, valoradas en aproximadamente $162,000 millones de dólares después de esta nueva donación, terminarán distribuidas entre las cuatro fundaciones. De esta manera, una parte importante de su patrimonio continuará destinada a actividades filantrópicas.

La noticia también coincidió con un movimiento positivo en el mercado bursátil para la compañía. Las acciones de Berkshire Hathaway subieron $2.09 dólares, equivalente a un avance del 0.4%, hasta alcanzar los $595.32 dólares durante las primeras operaciones del lunes. En lo que va de 2026, los títulos acumulan una ganancia cercana al 20%, mientras que durante los últimos cinco años han registrado un incremento del 110%.

Berkshire Hathaway es uno de los conglomerados empresariales más importantes de Estados Unidos. Entre sus compañías se encuentra la aseguradora GEICO y mantiene inversiones en grandes corporaciones, incluida Apple.

Buffett, de 96 años, dejó el puesto de presidente de Berkshire Hathaway en septiembre, aunque continúa formando parte del consejo de administración. Su nueva aportación filantrópica mantiene una práctica que ha caracterizado buena parte de su trayectoria: destinar una proporción considerable de su fortuna a organizaciones que trabajan en distintas causas sociales.

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